Diciotti | voto M5S slitta di un' ora

Caso Diciotti - il voto su Rousseau slitta di un'ora : Dopo le polemiche sul quesito non troppo chiaro, slitta di un'ora il voto su Rousseau sul Caso Diciotti. Poco dopo le 10, ora stabilita in origine per l'inizio del voto, difficile connettersi al link pubblicato sul Blog delle Stelle per il voto online in vista della decisione che dovrà prendere domani la Giunta per le autorizzazioni.Per il blog delle Stelle bisognerà decidere "se il ritardo dello sbarco dei migranti dalla nave ...

Diciotti - slitta di un'ora il voto dei 5 stelle su Salvini : La piattaforma grillina Rousseau in tilt. Troppe le persone connesse sul sistema dove oggi gli iscritti del Movimento 5 stelle sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei...

Diciotti : slitta di un'ora inizio e termine voto online M5s : Pochissimi minuti dopo le 10, ora stabilita in origine per l'inizio del voto online sul caso Diciotti, difficile connettersi al link pubblicato sul Blog delle Stelle per il voto online in vista della ...

Diciotti - slitta di un'ora il voto dei 5 stelle su Salvini : Oggi sulla piattaforma online Rousseau gli iscritti al Movimento 5 stelle votano sull'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel caso Diciotti. Cambiato l'orario di ...

Caso Diciotti - oggi il voto online ma la piattaforma Rousseau va subito in crash : Si vota dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti possono decidere online se i parlamentari M5s dovranno concedere l'autorizzazione al tribunale di Catania per ...

Caso Diciotti - oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Diciotti - Gregorio De Falco e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Domanda fuorviante - tanti sbaglieranno" : "La domanda agli iscritti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau è fuorviante. E induce a errori". Il capitano Gregorio De Falco, espulso dai pentastellati, avverte che c'è la concreta possibilità che molti elettori chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Dic

Diciotti - filtrano già indiscrezioni dal voto M5s : 'Folgorazione per Salvini' - un clamoroso trionfo? : Prime indiscrezioni dal voto degli iscritti M5s sul processo a Matteo Salvini sulla piattaforma Rousseau . Le operazioni dureranno dalle 10 alle 19, ma in attesa del verdetto le previsioni interne al ...

Diciotti - filtrano già indiscrezioni dal voto M5s : "Folgorazione per Salvini" - un clamoroso trionfo? : Prime indiscrezioni dal voto degli iscritti M5s sul processo a Matteo Salvini sulla piattaforma Rousseau. Le operazioni dureranno dalle 10 alle 19, ma in attesa del verdetto le previsioni interne al Movimento, spiega il Corriere della Sera, "dicono che al Nord la maggioranza è orientata in favore de

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Caso Diciotti - oggi il voto degli elettori M5S<br>Salvini : "Di Maio è una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 10 alle 19 oggi, tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto interessato, questa settimana impegnato in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle ...

Salvini - oggi voto online dei 5 stelle sul caso Diciotti. LIVE - : Gli iscritti al Movimento possono votare dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Russeau. Il ministro dell'Interno: "Spero che non finisca come Sanremo". La senatrice Nugnes: "Voterò per il processo". ...

Diciotti - il voto sul blog divide il M5S : Oggi il voto on line sulla piattaforma del Movimento, dalle 10 alle 19. Salvini: «Sono tranquillo». I vertici pentastellati: «Attenti, il governo rischia»

Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo