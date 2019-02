optimaitalia

: Conferme sui problemi TIM del 18 febbraio: colpita soprattutto la Rete fissa - OptiMagazine : Conferme sui problemi TIM del 18 febbraio: colpita soprattutto la Rete fissa - MinaInterista : @Nicola22684 @SantucciFulvio Prima i velati attacchi alla società, poi anche ad Icardi stesso. Spalletti per me ha… - saxone66 : ....si parla della mamma di #Zaniolo che ha pubblicato qualche foto sui social ...mi sa che non conoscono le mamme… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Stanno arrivando anche alla nostra redazione alcune segnalazioni riguardantiTIM, coi clienti del noto gestore che a quanto pare oggi 18stanno facendo faticacon la linea. Al momento sono frammentarie le notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere in, considerando il fatto che i tweet sulla pagina ufficiale della compagnia telefonica non consentono ancora l'eventuale geolocalizzazione dell'anomalia trapelata poco dopo le 13.Di sicuro si tratta diTIM che almeno in parte ci ricordano il caso del mese scorso, quando per alcune ore sia i clienti fissi, sia quelli del mobile, non hanno avuto modo di usufruire dei servizi solitamente offerti dall'operatore. Di sicuro sarà necessario mantenere gli occhi aperti dopo l'approfondimento che a suo tempo abbiamo condiviso coi nostri lettori su OptiMagazine. Resta il fatto che, almeno per ...