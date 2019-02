Capello | «Juve | attenta all' Atletico Madrid e a Simeone»

Juve senti Capello : “attenzione all’Atletico Madrid - la vera favorita è il City di Guardiola” : Fabio Capello vede il City come grande favorita per la vittoria della Champions League, la Juventus ha un grande ostacolo da superare già agli ottavi ”Che Ronaldo mi aspetto con l’Atletico? Ho visto l’altro giorno che voleva segnare a tutti i costi e poi è uscito…Ho visto un Ronaldo molto determinato e poi io che ho vissuto come Real Madrid il derby contro l’Atletico è qualcosa che senti dentro in maniera ...

Capello su Higuain : “dal rigore contro la Juve non è più lui” : Fabio Capello ha la sensazione che Higuain abbia voglia di andare a giocare per il Chelsea di Maurizio Sarri, dopo il rigore contro la Juve qualcosa si è rotto “A Higuain è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juve, da allora non è stato più lui. Ha perso quella intensità stando più lontano dalla porta, speriamo per il Milan che torni ad essere l’Higuain che tutti conosciamo“. L’ex allenatore del Milan, Fabio ...

Supercoppa Juve-Milan in Arabia - Fabio Capello fuori dal coro : “è divertente” : “La Supercoppa lontana dall’Italia “e’ divertente”. E’ il pensiero dell’allenatore Fabio Capello, il tecnico ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ha commentato così la decisione di disputare la finale di Supercoppa Juventus e Milan in Arabia Saudita. “Portiamo in giro il calcioitaliano – sottolinea l’ex allenatore di Roma e Juventus – Cerchiamo di fare ...

Capello : Comico scudetto 2006 all'Inter - giusto ricorso Juve - : Esportiamo il calcio italiano che è stato il primo e il più importante nel mondo, da noi tutti i migliori volevano venire a giocare, abbiamo perso il treno e dobbiamo cercare di recuperare'. CASO ...

Juventus-Roma - Capello : “Allegri ha vinto imponendo il suo stile” : Ai microfoni di RMC Sport, Fabio Capello, grande ex allenatore di Juventus e Roma, ha presentato il big match di stasera, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco le parole del tecnico: “Juventus-Roma mi evoca tanti ricordi. Sia da giocatore che da allenatore, sicuramente a Roma la Juventus è da sempre la squadra da battere. Se avessi dovuto portare qualcosa da Roma a Torino, avrei scelto l’entusiasmo di una piazza che ...

Serie A Story. Stagione 2004-05 : la Juve torna a trionfare e dominare con Capello - ma lo scudetto viene revocato l’anno successivo causa Calciopoli : Sta per terminare il girone di ritorno della Serie A 2018-19 e noi riprendiamo dopo diverse settimane il nostro viaggio all’interno della storia del massimo campionato calcistico italiano. Estate 2004: il calcio italiano si avvicina alla sua prima, rivoluzionaria, Stagione di Serie A con 20 squadre (la Serie B diminuisce a 22, con tre retrocessioni dalla A, tre promozioni in A dalla B di cui una via play-off tranne in caso di largo distacco tra ...