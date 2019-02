Bethesda esclude la possibilità di poter comprare con soldi reali boost di esperienza e

eurogamer

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Recentemente è stato annunciato che la deluxe edition dell'attesissimo Rage 2 conterrà speciali codici ediche renderanno senza dubbio più facile la vita ai giocatori. La community ha quindi iniziato a chiedersi se tali codici potessero essere comprati nel gioco tramite valuta reale, facendo sudare freddo in molti.La redazione di Forbes ha quindi contattatoper far luce sulla questione, ecco la risposta di un portavoce della compagnia:"Il Progresser e i codici non saranno disponibili all'acquisto con valuta reale ma sarà possibile ottenerli tramite PNG usando la valuta del gioco. Avete ragione, nel Tweet (in precedenzaha cercato di spiegare il tutto ma senza scendere nei dettagli) non abbiamo escluso ladiacquistare i codici anche con valuta reale, ma non non sarà così. Giocate il titolo, divertitevi, scegliete quello ...