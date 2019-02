Banche in rally UBI e Unicredit in prima linea

finanza.lastampa

: RT @guado77: Non male il 'surprise index US'...?????? Notare sistema finanziario globale come è interconneso e legato...nuovo LTRO #ECB manda… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @guado77: Non male il 'surprise index US'...?????? Notare sistema finanziario globale come è interconneso e legato...nuovo LTRO #ECB manda… - andreagiampa76 : Bce, possibile nuovo sostegno al credito. Banche ancora in rally - lucadonnici : Bce, possibile nuovo sostegno al credito. Banche ancora in rally 'Giovedì sono attesi i verbali della riunione de… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ottima giornata per il comparto bancario in Borsa . Il settore continua a far meglio di quello europeo con l'indice FTSE Italia Banks che guadagna l'1,57% a fronte dello spunto frazionalmente positivo ...