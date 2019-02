Auto | la Range Rover Sport HST porta al debutto la versione mild-hybrid GALLERY

Governo si infrange sulla Diciotti. M5s : se sì Autorizzazione probabile crisi. Salvini : dormo tranquillo : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una crisi di Governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di Governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Salvini, intanto, appare tranquillo. D'altronde, comunque vada, da questa vicenda Diciotti ne uscirà ...

Range Rover Velar - 550 CV per la SVAutobiography Dynamic Edition : La versione più sportiva della Range Rover Velar non prenderà il nome di SVR, ma SVAutobiography Dynamic Edition. La Land Rover ha svelato i primi dettagli della variante più performante della Suv che, come gli altri modelli di punta del gruppo, sfrutterà un 5.0 V8 Supercharged. Nel Regno Unito la Velar SVAutobiography Dynamic Edition è in vendita a 86.120 sterline, equivalenti a 98.120 euro. 0-100 km/h in 4,5 secondi. Sviluppata, come intuibile ...

Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition – Il più bel SUV mid-size del mondo diventa più lussuoso ed esclusivo : Nuova Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition: raffinata potenza per la nuova edizione limitata del SUV mid.size più bello del mondo Con il lancio dell’edizione limitata Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition, Land Rover ha aggiunto prestazioni, lusso ed esclusività al più bel SUV mid-size del mondo. Progettato per porsi al vertice della gamma Velar, il nuovo modello è stato sviluppato dalla sezione Special ...

Il principe Filippo al volante della Range Rover coinvolto in un incidente d’Auto : illeso : Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta e duca di Edimburgo, è stato coinvolto in un incidente automobilistico vicino alla tenuta reale di Sandringham. Lo scrivono i media britannici. Il duca, 97 anni, era alla guida di una Range Rover ed è rimasto illeso dopo uno scontro con un’altra automobile. È intervenuta la polizia di Norfolk e...