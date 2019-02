PS5 avrà più esclusive multiplayer? Single-player story-driven sì ma non solo

eurogamer

: PS5 avrà più esclusive multiplayer di PS4? #PlayStation - Eurogamer_it : PS5 avrà più esclusive multiplayer di PS4? #PlayStation -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Nel corso della generazione attuale, Sony non si è particolarmente impegnata nella realizzazione di, ponendo invece maggiore attenzione su titoliparticolarmente basati sulla narrazione.Stando alle indiscrezioni che trapelano dai dirigenti di Sony riportate da Comicbook, con la prossima generazione il colosso dell'intrattenimento potrebbe impegnarsi maggiormente nel ritagliarsi una fetta della redditizia torta dei giochi multiuonline.Parlando con Business Insider, Shawn Layden, dirigente di PlayStation, ha dato qualche anticipazione sul futuro della console: "I nostri studi in tutto il mondo, come ho detto, ci sono andati davvero pesante sui giochi basati sulla storia. Sul potere della narrazione, su grandi esperienze spettacolari. Ma non hanno fatto molto nel latodelle cose, penso. Ed è lì dove probabilmente ci vedrai iniziare ...