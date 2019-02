Mara Venier sbotta in diretta | “Ultimo è stato l’unico che…”

Mara Venier a 'DomenicaIn' difende Ultimo : "È l'unico ad avermi chiesto scusa per non essersi presentato in studio. Lo voglio ringraziare" : Nonostante sia già passata una settimana dalla fine del 69esimo Festival di Sanremo, le polemiche su podio e classifica dei cantanti in gara sembrano non volersi placare. Se ne parla da giorni in tv, e se ne parla ancora oggi a DomenicaIn. Ne sa qualcosa 'zia' Mara Venier, che inizia il talk-show domenicale con un primo dibattito sulle assenze dei 'Big' alla puntata in diretta dal teatro Ariston di Sanremo di domenica scorsa - puntata ...

Mara Venier - Jerry Calà rivela il dramma dietro a questa foto : 'Chi era appena morto' : Jerry Calà rivela a Stracult un simpatico retroscena che ha vissuto insieme all'ex moglie, Mara Venier , e Al Bano Carrisi e Romina Power . Il tutto era previsto nel corso di Sanremo 1987 , ...

Domenica In - da Mara Venier l'altra sorella Bertè : i racconti di Olivia su Mimì : Tra gli ospiti di Domenica 17 febbraio anche Arisa, Enrico Nigiotti, Cristicchi, Laura Chiatti e Serena Rossi per un omaggio...

Jerry Calà - Mara Venier e la gag mai vista a Sanremo con Albano e Romina : “Avevamo preparato uno sketch formidabile, ma la morte di Claudio Villa bloccò tutto”. Jerry Calà racconta a Stracult un retroscena riguardante la serata finale del Festival di Sanremo del 1987.L’attore e Mara Venier, sua moglie dell’epoca, furono chiamati a presentare sul palco Albano e Romina Power, in gara con il brano “Nostalgia canaglia”, poi classificatosi terzo dietro a "Si può dare di più" di Morandi-Tozzi-Ruggeri e "Figli" di Toto ...

Loredana Bertè snobba di nuovo Mara Venier e Domenica In? : Domenica In: Loredana Bertè torna in Rai ma non va da Mara Venier Continuano le polemiche che hanno travolto il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Dopo non essersi presentata allo speciale della Domenica pomeriggio del primo canale della Tv di Stato in diretta dal Teatro Ariston, Loredana Bertè ha rifiutato di nuovo l’invito di Mara Venier? La cantante, quarta classificata alla 69esima edizione del ...

Giucas Casella : "L'Isola dei Famosi? Carica di energia" E su Mara Venier... : Giucas Casella, in una lunga intervista al settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha confessato la propria amarezza per essersi dovuto rittirare, per ben due volte, dal programma per problemi di salute: Nel 2008 svenni, può capitare. Mio figlio James, che è medico, si spaventò da morire e in Italia fece il finimondo: andò dalla Ventura, dal produttore Gori: “Mio padre è malato, ha il diabete…”. Morale, mi costrinsero a tornare. ...

Mara Venier fa un annuncio su Domenica In e parla del suo futuro : Domenica In, Mara Venier svela: “E’ stata la mia rivincita” Il successo di Mara Venier con Domenica In è sotto gli occhi di tutti e ne è consapevole anche la stessa conduttrice. Mara ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Terzo Grado, la cui immagine della copertina è stata orgogliosamente condivisa sui social durante la giornata di oggi, ed in cui ha parlato del rotocalco di Rai 1. Persino nel titolo ...

Claudia Mori - la Gilda di Adrian - festeggia 75 anni : per regalo una fiction con Mara Venier : Nonostante gli ascolti non vadano benissimo, la serie animata Adrian – momentaneamente in pausa per via di un’influenza che ha colpito il Molleggiato – ha riportato in auge anche Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano da cinquantacinque anni: la Gilda della serie tv compie il 12 febbraio 75 anni e per il compleanno potrebbe regalarsi una fiction con Mara Venier. La stessa conduttrice ne aveva parlato dopo il suo grande ...

Mara Venier da record : per 'Domenica In' ascolti tv mai così alti dal 2012 : Lo speciale di Rai Uno in diretta da Sanremo ha raggiunto un picco di ascolti di oltre 5milioni 400mila spettatori

Domenica In - effetto Sanremo sugli ascolti : nonostante il buco del "cartello" è record per Mara Venier : nonostante alcuni dei protagonisti in gara sul palco dell’Ariston abbiano dato buca a Mara Venier, ieri lo speciale Sanremo di Domenica In ha fatto il boom di ascolti: 5.214.000 spettatori nella prima parte per una share del 28.5%, 4.620.000 nella seconda per il 27% di share e 4.589.000 nella terza