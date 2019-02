M5S | Fattori | in giunta voterò sì Votazione su piattaforma Rousseau è illegittima

Fattori - M5S - - la senatrice ribelle : «Di Maio dovrebbe lasciare» : È una decisione che non riguarda la linea politica e che deve essere presa dai parlamentari. I quali rappresentano la nazione, non il partito». Servirebbe un referendum sulla Tav? «Quella non si deve ...

Fattori - M5S - contraria a consultare la base grillina per decidere sull'autorizzazione a procedere per Salvini : A Radio Anch'io: 'La base si può sentire per orientamenti politici. Questa non è una decisione politica, ma una decisione che spetta ai singoli parlamentari'

Fattori - M5S - contraria a consultare la base grillina per decidere sull'autorizzazione a procedere per Salvini : "Il preminente interesse nazionale" riguarda "lo Stato e non il governo. Lo Stato e il governo non coincidono" perché lo Stato "è al di sopra di tutte le forze politiche". Lo ha detto Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 stelle, parlando del caso Diciotti a Radio Anch'io. Lo Stato è anche "al di sopra delle logiche politiche di trattative con l'Ue: quella è politica non è preminente interesse dello Stato", ...

Diciotti - Fattori (M5S) : “Salvini non ha agito per interesse nazionale. Da governo ammissione di colpa” : “Noi abbiamo sempre detto che non eravamo a favore di immunità di questo genere, è chiaro questa è stata un’azione di governo, ma noi senatori siamo chiamati a dire se è stata un’azione di governo dettata da interessi nazionali costituzionalmente rilevanti, quindi la domanda che a noi pongono non è se Salvini è colpevole o innocente, ma se il ministro ha agito per l’interesse nazionale? A mio avviso no e quando poi dal ...

M5S - Fattori : “Non ci si può appiattire sulla retorica della Lega. Tav? Non possiamo mollare - è nostra battaglia storica” : “L’ho sempre detto: se prenderemo una certa rotta, nella comunicazione e nelle azioni politiche, stiamo attenti, perché ci inseguiranno coi forconi. E alla fine purtroppo avevo ragione, era abbastanza evidente quello che sarebbe successo. Stupirsene adesso mi sembra un po’ tardivo”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, la senatrice M5s, Elena Fattori, commenta il ...

Fattori contro : "Abruzzo? Tradire identità M5S non paga" : Roma, 11 feb. (AdnKronos) - di Antonio Atte "Purtroppo Tradire la propria identità non paga". Così la senatrice M5S Elena Fattori commenta la debacle del Movimento 5 Stelle alle regionali in Abruzzo. "Spero fortemente - dice all'Adnkronos la parlamentare 'ribelle' - che ci sia uno scatto di orgoglio

M5S esce con le ossa rotte in Abruzzo. Emma Fattori : "Tradire la propria identità non paga" : I risultati in Abruzzo sono una vera e propria batosta per i 5 stelle, che vedono dimezzato il proprio consenso (rispetto alle Politiche), proprio mentre l'alleato di Governo Matteo Salvini lo raddoppia. Per M5S l'Abruzzo è una specie di feudo, aveva sfiorato il 40% alle politiche. Ora si attesta al 20%, con Sara Marcozzi addirittura terza nella corsa alla Regione. Ed è tempo di bilanci, con le prime voci critiche che arrivano ...

Fattori : "Vertici M5S facciano valere numeri o stacchino spina a Salvini" : L'alleanza con la Lega? "Io l'avrei messa in discussione al primo strappo, ovvero quando Salvini ha imposto il decreto sicurezza del tutto estraneo al contratto". A parlare, interpellata dall'...

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5S : "Gigantesca strumentalizzazione politica" : La grillina Elena Fattori fuori dal coro anche su Cesare Battisti. La senatrice del M5s punta il dito contro la macchina della comunicazione attivata dal governo per raccontare la cattura e l'estradizione del terrorista rosso. "Mi sono fatta l'idea che sia una gigantesca strumentalizzazione politica

Gilet Gialli - Fattori : “Inopportuno mettere bocca su vicende di governi esteri. M5S si allontana dai suoi principi - io granitica” : “Non abbiamo mai amato mettere bocca su vicende di governi esteri e torvo inopportuno schierarsi a favore di un gruppo eterogeneo e complicato. Io ho visto che è stata offerta la piattaforma Rousseau. Anche questo mi sembra inopportuno. È una piattaforma nata per aiutare i parlamentari. Il Movimento si allontana dai suoi principi di base, io resto granitica. Sono i vertici che dicono cose diverse. Sono già sotto procedura per essermi ...

Fattori - M5S - : ma quali gilet gialli - noi siamo francescani : Roma, 8 gen., askanews, - 'Ma quali gilet gialli. Noi siamo un'altra cosa. Noi siamo stati e siamo francescani, quelli lì invece sono dei violentià La nostra è stata una rivoluzione gentile'. Elena ...

Gilet gialli - Fattori - M5S - : «Luigi ci consulti : noi diversi da loro - siamo francescani» : Elena Fattori, 52 anni, M5S Elena Fattori - senatrice del M5S, ma soprattutto voce critica del Movimento al punto da finire sotto la lente di ingrandimento del collegio probiviri perché colpevole di ...