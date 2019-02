La capolista se ne va | Juventus a +13 punti sul Napoli

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Lacontinua la sua marcia inarrestabile verso l'ottavo tricolore consecutivo, grazie a un cammino finora quasi perfetto (21 vittorie e 3 pareggi) e a qualche intoppo di troppo del, principale inseguitrice dei bianconeri. Anche la 24esima giornata di Serie A ha confermato questo trend, con i ragazzi di Massimiliano Allegri usciti vittoriosi dal match casalingo contro il Frosinone per 3-0 e quelli di Ancelotti fermati in casa sullo 0-0 dal Torino. Ora la Vecchia Signora è a +13dagli Azzurri, e ipotizzare un'eventuale rimonta sembra ormai fantascienza.La Juve vola, ilfrena Se qualcuno pensava che il 3-3 dellacontro il Parma di due settimane fa potesse anche solo minimamente riaprire la corsa Scudetto, si sbagliava di grosso. Ildi Carlo Ancelotti, infatti, negli ultimi 15 giorni non è andato oltre due pareggi a reti bianche contro ...