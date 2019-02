Inter | Nainggolan piega la Sampdoria | 2-1 per i nerazzurri

Nainggolan salva l'Inter : Seconda vittoria consecutiva per l'Inter , che a San Siro, e senza Icardi , incassa tre punti pesanti battendo 2-1 un'ottima Sampdoria . E' Gabbiadini a rispondere subito al vantaggio di D'Ambrosio, ...

Inter-Sampdoria 2-1 - le pagelle nerazzurre : Perisic e Nainggolan sontuosi - bene D'Ambrosio : Si è appena concluso allo stadio Meazza di Milano il match tra Inter e Sampdoria con il risultato di 2-1, valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Succede tutto nella ripresa, con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con D'Ambrosio, pareggio immediato di Gabbiadini e gol vittoria messo a segno da Nainggolan. Con questo successo l'Inter sale a 46 punti, tornando a più quattro sul Milan e andando a più cinque su Roma (che ...

Inter-Sampdoria 2-1 - Serie A : partita pazza - tre gol in cinque minuti e Nainggolan la risolve : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A, i nerazzurri sono riusciti a conquistare il secondo successo consecutivo in campionato e rafforzano il terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sul Milan. Ossigeno per i meneghini che riescono a fare risultato nel pieno del caso Icardi e mettono ko gli arrembanti blucerchiati, ora scivolati in decima posizione ma sempre in lizza ...

Inter - Lautaro Martinez fa l'Icardi. Nainggolan - passo indietro : finita 0-1 Rapid Vienna-Inter, gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco il meglio e il peggio visto in campo tra le fila dei nerazzurri. TOP - Lautaro Martinez Doveva fare l'...

Rapid Vienna-Inter 0-1 - le pagelle : Nainggolan conferma - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso all'Allianz Stadion di Vienna il match tra Rapid Vienna e Inter, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri fanno un passo avanti per la qualificazione vincendo 1-0 grazie siglato da Lautaro Martinez. La settimana prossima, allo stadio Meazza alle ore 21, si giocherà la gara di ritorno. L'avversario degli ottavi, poi, sarà decretato dal sorteggio. La partita Prima partita dell'era Samir Handanovic in ...

Nainggolan - una serata da vero Ninja. Per una volta si è preso l’Inter : Nainggolan, una serata da vero Ninja. Per una volta si è preso l’Inter Conosciamo tutti quanti i problemi che hanno stoppato fin dal suo arrivo ad Appiano l’avventura di Radja Nainggolan all’Inter. Tra comportamenti non tanto professionali, infortuni ogni due per tre e nostalgie romane, l’avventura del Ninja in nerazzurro si è rivelata fin qui un flop autentico. Sarebbe dovuto essere lui il colpo da novanta della ...

