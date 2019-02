Caso Diciotti | tra gli indagati anche Conte | Toninelli e Di Maio?

Caso Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio Rivolta 5S sul voto online : Un nuovo Caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti . Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti , che riguarderà le posizioni del presidente del Con...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini -...

Caso Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio Rivolta 5S sul voto online : ...usato per determinare la vita interna del partito - punge ancora la senatrice M5S - 'non certo per imporre una valutazione che riguarda la sicurezza nazionale e che non è di natura politica, ma ...