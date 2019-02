Auto usate | Internet in soccorso di chi vuole venderle

Auto usate - un algoritmo ne calcola la vita residua. Ed è made in Italy : Non conosce crisi il mercato italiano dell’usato a quattro ruote: tanto che nel 2018 più della metà delle vendite del settore Automotive era di “seconda mano”. Parliamo di un campo che da lavoro a oltre 157mila aziende che operano nella compravendita e a circa 440mila addetti. Per questo, al fine di aiutare gli acquirenti a scegliere la propria Auto usata in maniera più consapevole, un team di ricerca del Politecnico di Torino ha messo a ...