Paura per Wanda Nara | sassata contro la sua auto

Caso Icardi - tifosi imbufaliti contro Wanda Nara : attimi di Paura per l’argentina e i suoi figli : L’auto su cui viaggiava la moglie dell’attaccante dell’Inter e i suoi figli è stata colpita da un sasso, per fortuna senza conseguenze Il Caso Icardi continua a far discutere in casa Inter, determinando così una situazione ai limiti della sostenibilità tra l’argentino e i tifosi nerazzurri. A farne le spese questa mattina è stata Wanda Nara, moglie e agente dell’ormai ex capitano della formazione di Spalletti, ...

Sabrina Ferilli : uno stalker mi perseguita da 5 anni - ho Paura | : L'attrice ha raccontato al Corriere della Sera di aver denunciato un uomo, poi identificato, che l'ha anche seguita più volte: "Mi aspetta sotto casa, lo trovo all'improvviso quando prendo l'auto o ...

Sabrina Ferilli denuncia uno stalker : "Mi perseguita da 5 anni - ho Paura" : Il weekend mediatico italiano si è aperto questa mattina con un articolo del Corriere della Sera nel quale l'attrice Sabrina Ferilli dichiara di aver presentato una denuncia per stalking alla Procura di Roma.Il diretto interessato della misura restrittiva è un italiano di 60 anni, che non solo si presentava alle anteprime dei film e alle presentazioni dei libri, ma che si faceva trovare anche sotto casa della Sabrina nazionale o quando ...

Sabrina Ferilli choc : «Uno stalker mi perseguita da 5 anni - ho Paura» : Sabrina Ferilli da cinque anni è perseguitata da uno stalker. La famosa attrice romana racconta così il suo incubo al Corriere della Sera: «Mi segue ovunque, ormai lo trovo...

Fulmine colpisce volo Catania-Parigi : Paura per il pilota : Catania - Momenti di paura per il pilota del volo del volo aereo Catania-Parigi partito dall'aeroporto Fontanarossa di Catania alle 17,10 di questo pomeriggio.

Ferrari 2019 - la nuova SF90 lascia un po’ delusi. E per ora non fa Paura : Svelata la Ferrari SF90 che affronterà il mondiale di Formula 1 2019. Una Ferrari che non sorprende e che lascia un po’ delusi. In molti si aspettavano una Rossa rivoluzionaria che potesse rispondere, almeno visivamente, a quanto mostrato nella Mercedes pochi giorni fa. In alcune aeree la SF90 sembra addirittura compiere dei passi indietro, abbandonando alcune soluzioni che sulla vettura 2018 erano sembrate innovative ma evidentemente non ...

Attimi di Paura ad Avezzano. Esplode palazzina nella zona sud - estratte vive due persone : Squadre di soccorso all'opera, cronaca in diretta https://t.co/sSCp9jAt4M " Terre Marsicane, @Terremarsicane, 15 febbraio 2019

Scuola - regionalizzazione : ecco perché i docenti del Sud hanno Paura : La deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta in qualità di ospite alla trasmissione ‘Omnibus’, in onda su La7. L’esponente grillina ha parlato dello scottante tema riguardante l’autonomia scolastica e la regionalizzazione. ‘La prima cosa che dovrebbe essere fatta prima di pensare all’autonomia, è stabilire quali sono i livelli essenziali delle prestazioni. Non si può pensare che ci siano ...