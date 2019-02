Milan | è sempre super-Piatek Doppietta con gol d' autore | Atalanta battuta 3-1

Ambrosini : 'Serenità a Milanello - è sempre un posto affascinante. Il Milan adesso...' : Massimo Ambrosini , intervenuto a Sky Sport , ha parlato dell'incontro avvenuto a Milanello in settimana con Gattuso, Maldini, Leonardo, Pirlo e Oddo: 'C'era serenità, se il Milan riesce a trovare un equilibro all'interno delle ...

Un tempo col Milan bastava non perdere Ora l'Atalanta punta sempre più in alto : Adesso non è più cosi visto che l'Atalanta di mister Gasperini ha alzato in maniera energica l'asticella delle ambizioni. A buona ragione si parla addirittura di sfida , quella notturna di sabato sera,...

Assist di Saint-Maximin al Milan : "Non starò al Nizza per sempre" : Allan Saint-Maximin è un giocatore sul quale il Milan ha gli occhi addosso da tempo, cercato già a gennaio dovrebbe arrivare alla corte di Gennaro Gattuso in estate per un ventina di milioni più bonus.

Il flop di Raf Simons impatta sull'Europa : Sempre meno Italia per Calvin Klein : gli uffici di Milano verso la chiusura : Uno degli effetti della politica di ristrutturazione intrapresa dal gruppo americano, dopo la fine della collaborazione poco fortunata con Raf Simons . Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, ...

Milan - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “le prossime gare diranno chi siamo. Calhanoglu? Ecco perchè ‘gioca sempre'” : Gattuso predica concentrazione in conferenza stampa: nonostante il buon momento, le prossime gare saranno quelle che permetteranno di capire la reale dimensione dle Milan. ‘Ringhio’ analizza inoltre la situazione di Chalanoglu, sottotono ma titolare Il Milan guarda alla sfida contro il Cagliari di domani notte con grande fiducia. I rossoneri, grazie all’arrivo di Piatek sembrano aver trovato la pericolosità offensiva che ...

Diretta Milano Darussafaka / Streaming video e tv : Olimpia sempre vincente nello scontro - basket Eurolega - : Diretta Milano Darussafaka, Streaming video e tv: l'Olimpia affronta l'ultima squadra della classifica di Eurolega e ha la possibilità di vincere ancora.

Vieri : 'Milan - Piatek ti fa sempre male. All'Inter serve tempo - ma sarà al top in 2 anni. Juve-Atletico? È già una finale' : L'ex attaccante fra le altre di Inter, Juve e Milan, Christian 'Bobo' Vieri ha concesso una bella e divertente intervista alla Gazzetta dello Sport . Piatek - 'In pochi giorni da milanista ha dato dimostrazione di voglia, forza, fame. Mi piace molto, va in profondità, spacca la linea difensiva avversaria, fa reparto da solo. E' uno che ti ...

Lazzari si racconta : "Da bambino tifavo Milan - andavo sempre al bar con mio papà a vedere le partite" : Lazzari si racconta: "Da bambino tifavo Milan, andavo sempre al bar con mio papà a vedere le partite"

Milan - Gattuso esalta Piatek : «Mi piace. Ancelotti? Lo sento sempre» : TORINO - Il Milan si prepara per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli . Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno di Serie A e si incontrano nuovamente per la qualificazione al ...

Milan - omaggio dei tifosi ad Ancelotti "per sempre leggenda rossonera" : I tifosi del Milan non hanno dimenticato. E alla sua prima partita a San Siro da avversario dei rossoneri, Carlo Ancelotti ha ricevuto l'omaggio del suo ex pubblico. Quando lo speaker dello stadio ha ...

Il Napoli impatta contro il Milan : 0-0 e vetta sempre più lontana : Termina a reti bianche Milan-Napoli a San Siro. Tante emozioni, espulsi Fabiàn e Ancelotti ma come l'anno scorso il Napoli impatta e la vetta si allontana...

Milan-Napoli - un video con Romagnoli per dire no al razzismo : 'Rispetto per tutti - sempre' : Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli . È questa l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a ...

Calciomercato Milan - ufficiale Higuain al Chelsea : “Sempre piaciuti i Blues” : Calciomercato Milan – Nella giornata in cui Krzysztof Piatek si è legato al Milan fino al 30 giugno 2023, Gonzalo Higuain ha detto addio il club rossonero, società in cui era in prestito dalla Juventus, per passare adesso anche ufficialmente al Chelsea allenato dal tecnico, nonché suo mentore ai tempi del Napoli, Maurizio Sarri. Si […] L'articolo Calciomercato Milan, ufficiale Higuain al Chelsea: “Sempre piaciuti i Blues” ...

