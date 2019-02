Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi | la passione esplode sull’«Isola»

Jeremias RODRIGUEZ/ Piange all'Isola dei famosi per il padre : Soleil lo consola : JEREMIAS RODRIGUEZ protagonista del primo flirt all'Isola dei famosi 2019: a Pomeriggio 5 svelato il segreto piccante. 'Vuole essere il primo a consumare'

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez piange per papà Gustavo (video) : Subito dopo la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez ha un piccolo crollo psicologico, pensando a quello che sta accadendo in Italia, alla propria famiglia. In particolare, il pensiero va a papà Gustavo che sta superando, con non poche difficoltà, un momento assai difficile: Paolo mi ha detto che ha pregato per mio padre. Lo so va tutto bene, solo che non è un bel periodo per lui. Il neo naufrago accenna qualche ...

Isola dei famosi - Jeremias Rodriguez piange per il padre : 'Non è un bel periodo' : Dopo quasi una settimana di permanenza sull'Isola dei famosi, i fantasmi di Jeremias Rodriguez hanno incominciato a fargli visita. Il ragazzo, infatti, in questi giorni ha avuto una crisi di pianto a causa del padre Gustavo. Il naufrago si è sfogato insieme ad altri compagni e ha svelato dettagli in merito alla sua famiglia. Jeremias è molto legato ai valori tradizionali, per questo motivo, se un membro della famiglia sta male, ne risente anche ...

Isola 14 - Jeremias Rodriguez in lacrime per il padre. Soleil lo consola : Jeremias Rodriguez piange all’Isola dei Famosi per il padre Gustavo Pensando al padre Gustavo, Jeremias Rodriguez ha avuto una crisi di pianto all’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen ha fatto una rivelazione molto importante: “Paolo Brosio mi ha detto che ha pregato mio padre. Lo so va tutto bene, solo che non è un bel periodo per lui”. Marco Maddaloni ha provato a dargli sostegno spiegando che in Italia suo padre non ...

