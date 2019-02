Il Blue Man Group torna in Italia a marzo | due tappe a Milano e Firenze

Turismo spaziale : Blue Origin verso il primo volo umano : Il razzo riutilizzabile New Shepard di Blue Origin , la compagnia del numero uno di Amazon Jeff Bezos, ha inaugurato il nuovo anno con il successo del decimo test di prova, dopo il rinvio del lancio dello scorso dicembre. Il razzo – riporta Global Science – è decollato il 23 gennaio dal sito di lancio della società in Texas. A bordo, la Crew Capsule 2.0 – destinata a trasportare i futuri turisti spaziali durante i voli suborbitali- ...

Robert Johnson - il Bluesman del diavolo : "Se fossi padrone del giorno del giudizio, oh Signore, allora la piccola donna che amo non avrebbe diritto di pregare". If I had possession over Judgement Day è un brano apocalittico del 1936, scritto da Robert Johnson, una delle personalità musicali più importanti del secolo scorso, benché sia vissuto appena 27 anni.È colui che (mi correggano eventualmente i miei amici bluesmen) del blues ha imposto le regole. ...