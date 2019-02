Ginnastica | che boom di tesserati | 125mila iscritti alla FGI | crescita esponenziale e

Gucci vende scarpe da Ginnastica sporche per 690 euro. Sì davvero : Il vintage sta avendo un successo sorprendente sulla moda, sulla musica e nell'arredamento. Dal fenomeno hipster alla rinascita del vinile, fino all'abbigliamento e ai capi di alta moda che riscoprono le vecchie tendenze, tutti si appassionano al gusto rétro. Ma c'è chi, come Gucci, questa volta alza parecchio l'asticella della moda. L'ultima trovata della casa di moda italiana è quella di vendere delle scarpe da ginnastica ...

Arriva Zora - il robot che fa Ginnastica agli anziani : Guida gli anziani negli esercizi di ginnastica dolce, parla e sa anche ballare: è Zora il robot, una faccia familiare in questa casa di riposo in Francia. Presto Zora Bots, 58 centimetri di altezza per 15.000 euro al pezzo, sarà impiegato in altre 16 residenze per anziani in tutto il paese. "È divertente - dice Marie Thérèse Magescas - servono distrazioni di ogni tipo...". Secondo i suoi creatori, è stato ideato per rafforzare il lavoro degli ...

Ginnastica - Larisa Iordache richiama Bellu e Bitang : obiettivo Europei! : Sono giorni di grandi notizie per la punta di diamante della nazionale rumena, Larisa Iordache, che solo una settimana fa aveva annunciato di poter finalmente riprendere gli allenamenti dopo il lungo recupero post infortunio al tendine d’achille. Ieri infatti, Andreea Raducan, ex campionessa olimpica e neo Presidente della Federazione Rumena, ha ufficializzato il suo rientro in palestra sotto la guida degli storici allenatori della squadra ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la Brixia Brescia presenta la squadra - Campionesse d’Italia imbattibili. Che parata di stelle : Folco Donati, Presidente della società Campione di Italia in carica, la Brixia Brescia, ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste selezionate dai tecnici per la Serie A 2019. Sono ben quindici le atlete sulle quali la Brixia potrà fare affidamento quest’anno e fra queste, brillano sicuramente i nomi di Vanessa Ferrari, Martina Rizzelli ed Erika Fasana. Vanessa e Martina saranno sicuramente assenti alla prima prova, quella di Busto Arsizio, ...

Ginnastica - Larisa Iordache è tornata in palestra dopo l’infortunio : ricomincia il sogno olimpico! : A più di un anno dal brutto infortunio subito ai Mondiali di Montreal 2017, la rottura del tendine d’Achille, la campionessa rumena Larisa Iordache ha finalmente ripreso gli allenamenti! La grande e attesissima notizia arriva proprio dalla diretta interessata che, in una trasmissione televisiva rumena (Neatza cu Razvan si Dani) ha confermato di aver ricevuto l’idoneità e quindi il via libera per poter riprendere i normali allenamenti proprio dal ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : scelti gli attrezzi per Tokyo. Torna la Senoh - spazio alla Spieth. Che novità per gli atleti : Sono stati ufficialmente comunicati gli attrezzi che saranno protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a un anno e mezzo dalla rassegna a cinque cerchi la FIG ha assegnato gli appalti per le forniture delle attrezzature che verranno utilizzate durante i Giochi. Non mancano le sorprese: riTorna in scena la Senoh, marca giapponese che non avevamo praticamente mai visto nelle ultime stagioni ma che è molto utilizzata sul suo nazionale; Gymnova ...

Ginnastica - la forza del 10 perfetto e lo show virale di Katelyn Ohashi. Il sistema di punteggio che semplifica l’artistica : Quella appena incominciata è la 14^ stagione con il nuovo sistema di punteggio per quanto riguarda la Ginnastica artistica, nel 2006 debuttò infatti il codice che prevede D Score ed E Score, eliminando il 10.0 perfetto che ha fatto la storia della Polvere di Magnesio. Un vero e proprio stravolgimento che ha letteralmente rivoluzionato questo sport, le difficoltà hanno incominciato ad avere un peso specifico determinante e così gli atleti si sono ...

Ginnastica – Katelyn Ohashi show! L’esercizio a corpo libero che ha incantato il mondo intero : l’esibizione è da applausi [VIDEO] : Un esibizione da applausi quella di Katelyn Ohashi: l’atleta statunitense ha incantato il mondo intero col suo esercizio a corpo libero La Ginnastica artistica è spesso considerata una disciplina sportiva molto rigida, precisa e pulita, che non ammette imperfezioni. Oggi, però, non si fa altro che parlare dell’esibizione spettacolare di Katelyn Ohashi, ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California. ...

Ginnastica - l’esercizio virale di Katelyn Ohashi che sembra un ballo : Katelyn Ohashi non è nome noto come quella di Simone Biles, ma il suo esercizio potrebbe superare, per numero di visualizzazioni, quello della pluricampionessa olimpica. Scrive Sport Illustrated che la sua esibizione è una di quelle che rappresentano la vera perfezione dello sport. https://twitter.com/uclagymnastics/status/1084325320935657472 La ginnasta dell’Università della California ha fatto un esercizio a corpo libero da 10 per i giudici, ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : che show con Italia - USA - Russia - Cina. Confermato il programma - aperte le biglietterie : Il Trofeo di Jesolo 2019 si preannuncia estremamente spettacolare, l’undicesima edizione della Classicissima della Ginnastica artistica promette emozioni e uno show pirotecnico come è sempre successo in una delle gare più importanti del calendario internazionale. Nel weekend del 2-3 marzo le porte del PalaArrex si spalancheranno per ospitare un incontro amichevole di altissimo livello tecnico, degno di un Mondiale. Oggi sono state ...

Juri Chechi a Vieni da me/ 'Mio padre mi diceva che la Ginnastica era per signorine. Sacrifici? Nessuno' : Juri Chechi sfoglia l'album di famiglia a Vieni da me: dai primi allenamenti con il parere contrario del padre alle straordinarie vittorie olimpiche.

Ginnastica - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Che abbuffata con Europei - Mondiali e Giochi Europei : Il 2019 sarà un anno davvero molto intenso per la Ginnastica artistica, ci aspettano dodici mesi ricchissimi con una sfilza di eventi che non ci daranno un momento di respiro. I Mondiali rappresentano l’appuntamento clou: a Stoccarda (Germania), dal 4 al 13 ottobre, non si assegneranno soltanto i titoli iridati ma verranno messi in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’Italia che cercherà di essere grande ...