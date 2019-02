Amici 18 | è guerra tra la Celentano e Timor | “Vuoi avere l’applauso” | Maria interviene

gossipetv

: La cosa più triste è che per tre voti alle europee si possa arrivare a dichiarare 'guerra' a: #Francia, Olanda, Eur… - marcofurfaro : La cosa più triste è che per tre voti alle europee si possa arrivare a dichiarare 'guerra' a: #Francia, Olanda, Eur… - SimoTaboga : RT @ziaiaia3: Il mio guerriero ha vinto!! Una guerra ìmpari LUI il piccolo Davide contro il gigante Golia..ha sconfitto leucemia e linfoma.… - CalellaMichela : RT @ziaiaia3: Il mio guerriero ha vinto!! Una guerra ìmpari LUI il piccolo Davide contro il gigante Golia..ha sconfitto leucemia e linfoma.… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) AlessandraSteffens, è scontro ad18 Non c’è pace ad18 per Alessandrache viene continuamente chiamata in causa per il suo pensiero su Mowgli: all’insegnante non piace affatto come ballerino e questo non fa altro che penalizzare il ragazzo che prendendo sempre 4 non potrà mai accedere al …L'articolo18, ètra la: “Vuoil’applauso”,proviene da Gossip e Tv.