Windows Insider | Microsoft rilascia a sorpresa la prima build di 20H1

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18334 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18334 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità Gaming Improvements We’re excited to bring technology tailor-made for gaming to Windows. Help us validate these systems work as expected, and play State of Decay for free (limited time only!). Just tell us about any problems you encounter with installing and launching the game. Note: we ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18329 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18329 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Nota: Microsoft comunica che il rilascio di tale build è stato bloccato, a causa di motivi non ben noti, per la versione Pro in lingua italiana. Novità What’s new in build 18329 Introducing Top apps in Search Get quick access to the apps that you use the most, just open Search Home and you’ll ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio per vincere un buono regalo Microsoft Store da 1500$ : Microsoft ha da poco iniziato a inviare una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo di questa iniziativa è quello di migliorare il programma facendo partecipare gli utenti, i quali possono vincere una gift card del valore di 1500 dollari per fare acquisti nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Il tuo feedback è sempre fondamentale per il Programma Windows ...

Windows Search : arrivano il Fluent Design e le “Top Apps” per gli Insider : Se siete iscritti al canale Fast o Skip Ahead del programma Insider e, quindi, avete installato la versione 19H1 di Windows 10, siamo lieti di segnalarvi delle piccole ma gradite novità. Con un rilascio lato server iniziato nei giorni scorsi, il Colosso di Redmond ha introdotto due miglioramenti per la sezione Ricerca di Windows 10: il primo è l’implementazione del Fluent Design System, nello specifico troviamo l’effetto blur sempre ...

Windows Insider : Microsoft “riavvia” il ramo Skip Ahead : Microsoft ha, da pochissime ore a questa parte, riavviato nuovamente il ramo Skip Ahead del programma Windows Insider in vista del tanto atteso debutto di 19H2. Per accedere al canale, basta semplicemente andare nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e Sicurezza>Windows Insider e selezionare la voce “Skip Ahead to the next Windows release” in modo tale da poter ricevere in anteprima assoluta le build facenti parte del prossimo grande ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18323 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18323 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità improved RAW image format support Do you like taking pictures in Raw image formats and wish that the Raw files from your camera were natively supported by Windows? Good news! Targeting 19H1, we’ve been working hard to release a new store-delivered Raw codec package that dramatically ...

Windows Insider : Microsoft avvia il bug bash di 19H1 : Attraverso un post ufficiale, Microsoft ha annunciato l’apertura del bug bash di Windows 10 19H1 a partire da oggi fino al 3 febbraio 2019. L’iniziativa interessa praticamente tutti gli iscritti al canale Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile e pronta al rilascio ufficiale fissato tra pochi mesi. Per chi non lo conoscesse, il bug bash è un evento periodico ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18317 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18317 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità Separating Search and Cortana Going forward, we’ll be decoupling Search and Cortana in the taskbar. This will enable each experience to innovate independently to best serve their target audiences and use cases. Some Insiders have had this update for a few weeks now, and we appreciate all ...

Skype : aggiunto l’effetto sfocato per le videochiamate su Mac - Windows e Linux [Insider] : Microsoft sta rilasciando quest’oggi un nuovo aggiornamento numerato 8.37.76 per tutti gli iscritti al programma Insider di Skype. Il roll-out è in corso sull’app di macOS, Windows, Windows 10 (UWP) e Linux. Changelog Aggiunta la possibilità di attivare l’effetto sfocato durante le videochiamate al fine di tutelare la privacy. Per abilitarlo è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sul video ma, attenzione, perchè ...

Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna : nuove gesture per Windows Ink [Insider] : Recentemente Microsoft To-Do per Windows 10 è stato aggiornato per gli utenti Insider con l’introduzione di nuove gesture da usare con Windows Ink e altri vari miglioramenti. nuove gesture per Windows Ink Disegna uno scarabocchio: l’attività viene cancellata. Disegna una linea: l’attività viene segnata come completata. Disegna una linea su un’attività completata: l’attività viene eliminata. Altre novità Hai mai perso una nota perché ti sei ...

Fotocamera per Windows 10 si aggiorna : migliorato il design dell’interfaccia [Insider] : L’app Fotocamera per Windows 10 è stata aggiornata oggi per gli utenti Insider iscritti al canale Skip Ahead introducendo un design migliorato dell’interfaccia utente. Changelog design migliorato: le opzioni del menu hamburger sono state spostate a sinistra e l’interfaccia risulta essere più intuitiva. Fluent design: al passaggio sui pulsanti è possibile notare l’introduzione dell’effetto Reveal. Modalità Pro: ...