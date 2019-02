USA | serial killer disegna i volti di 16 vittime | l' FBI | ' Aiutateci a identificarle'

Blastingnews

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L'FBi, ha deciso di rendere noti i disegni -ritraenti 16- realizzati da Samuel Little, ex pugile 78enne ribattezzato ilpiù feroce d'America. L'uomo, nei mesi scorsi, ha confessato di aver ucciso più di 90 donne in 40 anni. Non tutte lesono state identificate e l'agenzia statunitense spera, così, di dare un nome a quelle ragazze.La galleria degli orrori Martedì, il Federal Bureau of Investigation ha deciso di rendere noti i ritratti realizzati da Samuel Little e di aggiornare le informazioni legate a 16 cold case (i casi d'omicidio mai stati risolti) che lo coinvolgerebbero. Gli investigatori, diffondendo quella che è già stata soprannominata "la galleria degli orrori" sperano che qualche cittadino riconosca qualcuna delle donne uccise in diversi stati americani tra il 1970 ed il 2005.Il detective Bernie Nelson, in una nota, ha spiegato che Little non ...