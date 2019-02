Napoli-Zurigo | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di andata e

Il Napoli espugna Zurigo : Il Napoli vince e convince in Svizzera, ipotecando il passaggio del turno. Nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i partenopei piegano lo Zurigo per 3-1 facendo valere la propria ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti : “Risultato buono - ma è mancata la finalizzazione” : ZURIGO NAPOLI 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro lo Zurigo nella partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: “Debutto in Europa League? Beh, l’Europa è sempre qualcosa di particolare, il risultato è buono. Insigne? Sta […] L'articolo Zurigo-Napoli, Ancelotti: “Risultato buono, ma è ...

Europa League - Zurigo-Napoli 1-3 : ottavi ipotecati : Kololli, Z, Ammoniti : Untersee, Kryeziu, Nef, Z,; Ghoulam, Diawara, Maksimovic, N, LA CRONACA DEL MATCH

Zurigo-Napoli 1-3 : e tirateli mo gli accendini : La cronaca del tifoso Prepartita – Nel giorno di San Valentino arriva l’ufficialità che Marek, il nostro ultimo grande amore, il guaglione dei record, il nostro capitano slovacco-napoletano, se ne va dai cinesi (per dirla con le parole ufficiali della società). Marek, ci mancherai, ti aspettiamo per salutarti come si deve e come tu ci hai promesso nella tua lettera. Buona fortuna per la tua prossima avventura. Porta con te un pezzo ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti : “campo terribile - bisogna cambiare anche i palloni” : Netto successo nella gara del Napoli di Europa League contro lo Zurigo e qualificazione ipotecata, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni e Sky Sport: “abbiamo fatto abbastanza bene, il risultato è buono. Il gioco d’attacco l’abbiamo fatto bene, dobbiamo essere più concreti, si potevano fare più gol. Il campo era terribile, non possiamo nasconderci, bisogna cambiare anche i palloni. E’ troppo leggero, ...

Ancelotti comincia da tre. La “prima” in Europa League è Zurigo-Napoli 1-3 : C’è sempre una prima volta C’è sempre una prima volta. Anche a quasi sessant’anni. Ed è il debutto di Carlo Ancelotti in Europa League. Dal 2009, anno di nascita dell’Europa League, Ancelotti ha frequentato sempre i piani nobili del calcio europeo. È dovuto venire a Napoli per scoprire questa manifestazione. E come tutte le persone educate, è stato rispettoso della manifestazione. Voleva cominciare con una vittoria e il ...

