Leclerc | ' Un onore guidare la Ferrari | non vedo l' ora di essere in pista'

F1 - Leclerc premiato come ‘Rookie of The Year’ agli Autosport Awards : “anno fantastico. Vettel? Un onore averlo affianco” : Il pilota monegasco ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio di Rookie of the Year, battendo Gasly e Russell Per la seconda stagione consecutiva, Charles Leclerc si è aggiudicato il premio Richard Mille agli Autosport Awards, un riconoscimento attribuito al miglior rookie dell’anno. photo4/Lapresse Una vittoria ottenuta grazie alla splendida annata trascorsa al volante della Sauber-Alfa Romeo, monoposto condotta stabilmente ...