Kendall Jenner | l' ultima tendenza? Il bucket hat o il cappello a secchiello

Kendall Jenner dà una svolta alla tendenza animalier con un paio di pantaloni zebrati : ... @splashnews, in data: Feb 12, 2019 at 3:48 PST Continuando la sua carrellata di look da sballo per assistere alle sfilate della New York Fashion Week, la modella più pagata al mondo ha indossato un ...

Kendall Jenner ha confermato che Kylie non è incinta ma c’è un ma : Baby #2 potrebbe non essere così lontano The post Kendall Jenner ha confermato che Kylie non è incinta ma c’è un ma appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner racconta della lotta contro l'acne e di come affronti i commenti degli hater : Nell'intervista di copertina, la modella più pagata al mondo ha raccontato un sacco di cose molto personali, la sua lotta contro l'acne e come la facciano sentire i commenti degli hater . ...

Kendall e Kylie Jenner - dal primo red carpet a oggi : l'evoluzione delle due influencer : Kendall , nata nel 1995 , 103 milioni di seguaci sul social, è una delle modelle più pagate e richieste al mondo. Figlie di Caitlyn e Kris Jenner, le due ragazze sono diventate molto popolari grazie ...

Kendall Jenner nuda per Vogue Italia - il video : Oltre due milioni di 'like' in appena un'ora. Tanto ha raccolto sui social Kendall Jenner, 23enne figlia di Kris Jenner e Caitlyn Jenner denudata per Vogue Italia da Mert & Marcus.Uno scatto con didietro in bella mostra che è presto diventato virale, ribadendo la forza social della Jenner, influencer nonché imprenditrice da oltre 103 milioni di fan.prosegui la letturaKendall Jenner nuda per Vogue Italia, il video pubblicato su ...

Kendall Jenner - a 13 anni - correva a casa in lacrime a causa della sua acne : #KendallJenner #10yearschallenge Un post condiviso da Kendall Jenner CR , @KendallJenner.cr, in data: Gen 17, 2019 at 5:17 PST La modella più pagata al mondo al mondo via IG Story ha raccontato la ...

Kendall Jenner - a 13 anni - correva a casa in lacrime ogni giorno a causa della sua acne : #KendallJenner #10yearschallenge Un post condiviso da Kendall Jenner CR , @KendallJenner.cr, in data: Gen 17, 2019 at 5:17 PST La modella più pagata al mondo al mondo via IG Story ha raccontato la ...

Kendall Jenner flirta con Ben Simmons dopo aver postato dei video in lingerie su Instagram : Hot The post Kendall Jenner flirta con Ben Simmons dopo aver postato dei video in lingerie su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner rivelerà un segreto : lo conserva da quando ha 14 anni : A rivelare la cosa è sua madre Kris Jenner che è anche la sua manager. La cosa verrà rivelata, secondo il video che ha postato Kris, domenica sera sulla piattaforma twitter di Kendal e si prevede un ...

Kendall Jenner dimostra che non è mai troppo freddo per indossare un bikini : Visualizza questo post su Instagram fuck it's cold Un post condiviso da Kendall , @KendallJenner, in data: Dic 29, 2018 at 5:43 PST La modella più pagata al mondo ha ...

Kendall Jenner : il fidanzato Ben Simmons pazzo per la modella nei commenti di Instagram : Pronti a rendere pubblica la relazione? The post Kendall Jenner: il fidanzato Ben Simmons pazzo per la modella nei commenti di Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner : cosa vuole dirci con il suo piumino taglia XXL? : francescamaria.ruggiero 22 December 2018 Un piumino può essere solo un piumino? Non sei Kendall Jenner , ovvero la modella più pagata al mondo per due anni consecutivi . Kenny ha postato un selfie su Instagram: sguardo imbronciato, maglietta a maniche lunghe sopra a una t-shirt oversize gialla e un gigantesco smanicato imbottito nero . ...

Kendall Jenner è la top model più pagata del 2018 : Si conclude splendidamente il 2018 per Kendall Jenner, che secondo la tradizionale classifica di Forbes risulta la top model più pagata dell'anno. Un risultato da lei raggiunto anche nel 2017, quando a sorpresa aveva spodestato Gisele Bundchen. Questo è proprio uno di quei casi in cui si può dire che oltre alla bellezza c'è molto di più, ovvero un certo fiuto per gli affari, che probabilmente ha ereditato dalla ...

Kendall Jenner sarebbe rimasta molto delusa per non aver potuto incontrare Meghan Markle : Se non ne hai mai abbastanza del mondo dei reali, aspetta di vedere cos'abbiamo in serbo nel nuovo The Royal World ! I protagonisti dello show saranno dei giovani dal sangue blu e veri aristocratici ...