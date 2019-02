“Giorgio Chiellini ha iniziato a seguire Mauro Icardi” | il mercato si fa su Instagram

sportfair

(Di venerdì 15 febbraio 2019) GiorgiohaIcardi suprovocando una reazione a catena anche in chiave calcioIl ds della Juventus Paratici lo ha dichiarato apertamente, in estate i bianconeri sono stati vicinissimi all’acquisto diIcardi. Tale idea potrebbe non essere stata del tutto accantonata e potrebbe dunque tornare d’attualità nella prossima sessione estiva. Quest’oggi attraverso i social è arrivato un piccolo indizio che ha scatenato i tifosi. GiorgiohaIcardi su, nulla di strano se non fosse per il tempismo del “follow”, proprio durante la querelle tra l’argentino e l’Inter. Indizi di calcio? Chissà, intanto i tifosi della Juventus sognano l’arrivo del bomber al fianco di CR7.L'articolo “Giorgioha...