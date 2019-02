F1 | Leclerc non sta nella pelle | “la Ferrari è un sogno che si avvera | non vedo l’ora di

Leclerc : 'Un onore guidare la Ferrari - non vedo l'ora di essere in pista' : dal nostro inviato . FIORANO 'E' un grande onore essere alla Ferrari, l'ho sognato fin da bambino ma è incredibile pensare che sia successo davvero', così Charles Leclerc, volto nuovo della Rossa, ...

F1 - Charles Leclerc : “Essere in Ferrari è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di girare con la Rossa” : Inutile negarlo, Charles Leclerc è una delle attrazioni della presentazione della nuova Ferrari SF-90 che ha avuto luogo quest’oggi a Maranello. Il vernissage della Rossa, che punta al successo del titolo iridato, è qualcosa che ha catalizzato l’attenzione di tutti ed è logico che i piloti siano i più coinvolti. Il monegasco è entusiasta perché cosciente di avere una grande occasione a soli 21 anni ma nello stesso è consapevole che ...

F1 – Horner stuzzica la Ferrari : “Vettel? Leclerc gli metterà pressione - con Raikkonen non era abituato ma…” : Charles Leclerc metterà pressione a Sebastian Vettel. Chris Horner ne è sicuro e sottolinea il dualismo fra il tedesco e il monegasco in vista della nuova stagione La nuova stagione di F1 è ormai alle porte e le scuderie, nella manciata di giorni che mancano ai primi test ufficiali, stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli. Ad iniziare dal team building per tutte le scuderie che hanno effettuato qualche cambio fra i loro ...

Todt : “Leclerc non deve essere impaziente” : Nicolas Todt, manager di Charles Leclerc, dice che il monegasco nel 2019 non deve essere impaziente. Secondo molti darà filo da torcere a Sebastian Vettel e potrebbe puntare al ruolo di numero uno in Ferrari, ma secondo Todt, figlio del presidente FIA e noto manager di piloti da anni, Leclerc “finora non è mai salito […] L'articolo Todt: “Leclerc non deve essere impaziente” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Nicolas Todt non ha dubbi : “Leclerc sarà campione del mondo nel giro di qualche anno” : Il manager francese è convinto che il pilota monegasco possa vincere il titolo nell’arco di poche stagioni E’ riuscito a portarlo alla Ferrari dopo solo un anno di Formula 1, concluso in maniera positiva con ottime prestazioni e risultati sorprendenti. LaPresse/Photo4 Nicolas Todt si gode adesso l’arrivo di Charles Leclerc a Maranello, gettando le basi tuttavia per un lavoro ancora più complesso: farlo volare basso senza ...

F1 – Tutti contro Sebastian Vettel - Button non risparmia pungenti critiche : “Leclerc potrebbe spingerlo a…” : Si prospetta una stagione difficile per Vettel secondo l’analisi di Button, convinto che Leclerc metterà in difficoltà il tedesco Prima Nico Rosberg, poi anche Jenson Button. Arrivano feroci critiche nei confronti di Sebastian Vettel, chiamato nel prossimo Mondiale di Formula 1 a regalare alla Ferrari un titolo mondiale che manca da più di dieci anni. photo4/Lapresse L’arrivo di Leclerc però potrebbe giocare un brutto ...

F1 - Giovinazzi mette le cose in chiaro : “non mi interessa ciò che ha fatto Leclerc in Alfa-Sauber” : Il pilota pugliese ha sottolineato come il suo obiettivo non sarà quello di migliorare i risultati ottenuti da Leclerc in Alfa-Sauber La prima stagione di Antonio Giovinazzi in Formula 1 sta per cominciare, il pilota pugliese infatti sarà il compagno di Kimi Raikkonen in Alfa-Sauber nel Mondiale 2019 di Formula 1. photo4/Lapresse Un’occasione da non sprecare per il driver italiano, già concentrato sul proprio lavoro da svolgere e non ...

F1 Sauber - Giovinazzi : «Non voglio confronti con Leclerc» : ROMA - Il 2019 sarà la sua prima stagione da pilota titolare in Formula 1 e prenderà alla Sauber il posto di Charles Leclerc, passato alla Ferrari dopo una grandissima stagione da rookie. Antonio ...

F1 – Leclerc verso la stagione 2019 - Charles non sta più nella pelle : il post social del Ferrarista : Charles Leclerc pronto per la stagione 2019 di F1: la motivazione del giovane monegasco della Ferrari Tra poco più di due mesi avranno ufficialmente inizio le stagioni 2019 motoristiche: la MotoGp partirà dal Qatar il 10 marzo, mentre il 17 marzo sarà il turno della F1, in Australia. Tante le novità nel mondo a quattro ruote come l’arrivo di Charles Lecler in Ferrari, al fianco di Vettel e al posto di Kimi Raikkonen, passato ...

F1 - Rivola non ha dubbi : 'Leclerc? Proverà subito a vincere' : In una chiacchierata concessa ai microfoni di Luigi Perna della Gazzetta dello Sport, Massimo Rivola ha svelato diverse curiosità legate alla figura di Charles Leclerc, sottolineando come il monegasco abbia tutti gli ingredienti per scrivere insieme alla Ferrari una pagina di ...

F1 - Andretti : «Leclerc non è l'uomo giusto per la Ferrari» : ... ' Sembra davvero bravissimo e il fatto che sia così giovane vuol dire che ha davanti un gran futuro - ha spiegato Andretti a Sky Sport - ma non so se sia questo il momento adatto per lui. In ogni ...

F1 - Andretti : «Ferrari - non era ancora tempo per Leclerc» : ... ' Sembra davvero bravissimo e il fatto che sia così giovane vuol dire che ha davanti un gran futuro - ha spiegato Andretti a Sky Sport - ma non so se sia questo il momento adatto per lui. In ogni ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Non voglio fare confronti con Leclerc - penso a me stesso e ad essere veloce” : Un Mondiale di cambiamenti si preannuncia nel 2019 in Formula Uno. Le vetture saranno diverse dal punto di vista aerodinamico e vi saranno mutamenti anche in fatto di piloti: Charles Leclerc in Ferrari e Kimi Raikkonen all’Alfa Romeo Sauber, Daniel Ricciardo in Renault e per i colori italiani il ritorno di un nostro rappresentante al volante, a distanza di otto anni (gli ultimi due erano stati Jarno Trulli, al volante della Lotus Renault, ...

F1 Sauber - Giovinazzi : «Non penso a Leclerc» : Per quanto riguarda le prime gare 'credo che sarà piuttosto difficile, perché accanto a me c'è un campione del mondo con molti anni di esperienza di Formula 1. Ecco perché - conclude Giovinazzi - ...