Bob Dylan by Schatzberg

Morto Izzy Young - genio del Folk che lanciò Bob Dylan : aveva 90 anni : fondatore del Center nel Greenwich Village di New York è Morto all'età di 90 anni. Organizzò nel 1961 il primo concerto del cantautore . L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Philomene ...

Morto Izzy Young - genio del Folk che lanciò Bob Dylan : aveva 90 anni : Izzy Young , fondatore del Folklore Center nel Greenwich Village di New York è Morto all'età di 90 anni. Organizzò nel 1961 il primo concerto del cantautore Bob Dylan . L'annuncio della scomparsa è ...

Mio zio ha vinto due volte Sanremo. E Bob Dylan muto! : Secondo Natalia Ginzburg “nella vita non è importante avere successo, è importante essere e sapere”. Signora Ginzburg, lei ha ragione, vorrei abbracciarla ma posso solo leggere i suoi bellissimi libri perché lei è passata a peggior vita (e non a miglior vita, come dicono gli ipocriti). Lei ha ragione ma voglio confessarle una cosa: il successo deve essere fantastico! Ricordo quando zio Dario veniva a cena da noi negli anni Ottanta: ...

Bob Dylan vuole “dissetare” l’Africa - Clint Eastwood a 89 anni dirige se stesso. Ecco i Grandi Anziani più cool d’America : Non ho Bob Dylan fra i miei follower su Instagram e invidio Antonio Gallo, infallibile comunicatore per la Pirelli e sui social che con il Premio Nobel della Letteratura, leggenda vivente del rock, 2300 concerti in giro per il mondo, cantautore e compositore di poesie, chatta come fosse uno di noi. Bob, lo chiamo anche io per nome, vuole che Antonio gli dia una mano a organizzare un grande evento benefico dedicato ai bambini in Africa. Un ...

Il 21 gennaio 1968 Jimi Hendrix registrò la cover di All Along The Watchtower di Bob Dylan : L'impatto sonoro della Experience più rock e gargantuesca di una rivoluzione di cui il mondo della musica porta ancora i segni tuonò fortissima dagli Olympic Studios di Londra: il 21 gennaio 1968 Jimi Hendrix registrò la cover di All Along The Watchtower di Bob Dylan. Michael Goldstein, che aveva lavorato con il manager dell'autore di Blowin' in the wind, fece recapitare a Hendrix un nastro contenente il brano originale, e pochi giorni dopo il ...

Bob Dylan : Martin Scorsese dirigerà un documentario per Netflix : Al secolo Robert Allen Zimmerman , Bob Dylan ha dato un importantissimo contributo al mondo della musica e della letteratura. Nel 2016 gli è stato conferito, infatti, il premio Nobel per la ...

Mascherato e con la croce. Tutte le fotografie del Bob Dylan meno noto : "Come soggetto fotografico, Dylan era il migliore. Bastava puntargli addosso l'obiettivo e le cose semplicemente accadevano. Abbiamo avuto un buon rapporto e lui era disposto a provare qualsiasi cosa". Questo il commento del fotografo Jerry Schatzberg alle centinaia di foto - alcune inedite e altre rarissime - pubblicate nel bellissimo libro Dylan/Schatzberg (Skira, pagg. 262, euro 55). Sono foto del 1965, quando Dylan era uscito dalle cantine ...