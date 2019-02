Assemblea dei pastori sardi sul prezzo del latte Domani si riprende a trattare

Ex Popolari venete - Di Maio all’Assemblea dei risparmiatori azzerati : “Per Bankitalia serve discontinuità - non ha controllato” : “Per Bankitalia serve discontinuità, non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni. Queste persone sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così come pure dalle istituzioni di controllo e dalle stesse banche”. Luigi Di Maio, a Vicenza insieme all’altro vicepremier Matteo Salvini per partecipare ...