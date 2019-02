Venezuela | Russia e Cuba | “Usa preparano golpe” Appello per aiuti umanitari | ma Maduro

Tutti gli affari di Cina e Russia con il Venezuela di Maduro : Il crollo negli anni '80 del prezzo del petrolio, da cui dipendeva eccessivamente, ne ha causato una profonda crisi che da economica si è rapidamente trasformata in sociale e politica. Con la scusa ...

Rappresentante Guaidó : solo con lui Venezuela ripagherà i debiti verso Russia e Cina - : Il Venezuela sarà in grado di pagare tutti i debiti verso la Russia solo nel caso in cui il presidente del parlamento nazionale, Juan Guaidó, auto dichiaratosi presidente del paese, salirà al potere, ...

Crisi Venezuela : scontro Russia-Usa mentre popolazione scappa : Ma dove stanno andando i Venezuelani? Secondo i numeri dell'UNHCR, cè stato un aumento del 4.000% del numero di Venezuelani in cerca dello status di rifugiato in tutto il mondo dal 2014, ...

Venezuela - Russia prepara bozza per Onu : La Russia di Vladimir Putin risponde agli Usa e si prepara a sottoporre al Consiglio di sicurezza dell'Onu una propria bozza di risoluzione sulla crisi in Venezuela. Mosca auspica che la situzione nel ...

Venezuela - Russia prepara bozza per Onu : 6.15 La Russia ha in programma di sottoporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una propria bozza di risoluzione sulla crisi in Venezuela in risposta a quella Usa, che prevede di annullare le presidenziali del 2018 e nuove elezioni "Il Consiglio di sicurezza dell'Onu fa appello affinchè la situazione in Venezuela sia risolta con mezzi pacifici", recita la bozza della Russia, che "sostiene tutte le iniziative volte a raggiungere una ...

Ministero Esteri Russia definisce Maduro presidente legittimo del Venezuela - : Nicolas Maduro è l'unico presidente legittimo del Venezuela, solo i Venezuelani possono decidere sulla propria leadership in conformità con la legge, ha detto Alexander Shchetinin, capo del ...

Pompeo ritiene che il Venezuela smetterà di dipendere da Cuba e Russia - : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo si aspetta che il Venezuela, con il cambio di governo, cesserà di "dipendere da Cuba e dalla Russia". A Pompeo è stato chiesto riguardo l'influenza della ...

Venezuela - Russia contro Trump. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...

Facebook e Twitter hanno rimosso centinaia di account falsi legati a Iran - Russia e Venezuela : Gli account russi hanno scritto in totale almeno un milione di tweet, perlopiù sulla politica statunitense e in particolare sulle elezioni presidenziali del 2016, citate almeno 73mila volte. Questi ...

Facebook e Twitter hanno rimosso centinaia di account falsi legati a Iran - Russia e Venezuela : Facebook e Twitter hanno rimosso centinaia di account falsi gestiti in Iran, Venezuela e Russia e utilizzati soprattutto per diffondere notizie false. In particolare Facebook ha rimosso una rete di account impegnata in «un comportamento non autentico e coordinato su

Tria con Usa discusso anche di sanzioni Iran Russia e Venezuela : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, negli incontri di questi giorni con i rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump, ha discusso anche delle sanzioni nei confronti di Iran, Russia e Venezuela.

Caos Venezuela : l'Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni - contraria la Russia : Caracas, Venezuela. In uno scenario di scontri, violenze, Caos e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni. Lo scontro è acceso, ...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : «Elezioni libere o riconosceremo Guaidò». Lite all'Onu fra Russia e Usa : L'Ue, trainata da Germania, Francia, Spagna, dopo i primi tentennamenti si è schierata con il leader dell'opposizione Juan Guaidò, al fianco degli Stati Uniti, chiedendo...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : 'Elezioni libere o riconosceremo Guaidò'. Lite all'Onu fra Russia e Usa : ... che per primi hanno riconosciuto Guaidò: 'Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di Stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte ...