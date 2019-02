Unfinished Symphony di Huawei | noi c’eravamo

vanityfair

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Non capita tutti i giorni di assistere alla realizzazione di qualcosa mai tentato prima. Così come non capita tutti i giorni di volare a Londra per partecipare a un evento che rimarrà sicuramente negli annali della storia della tecnologia. Perciò è facile immaginare l’entusiasmo di noi dieci studentesse di Condé Nast Academy quando siamo sbarcate nella capitale del Regno Unito per assistere alla nuova esperienzaAvevamo già sperimentato l’audacia dell’azienda della terra del Sol Levante quando, per il progetto The Frequency of Love, i canti d’amore delle megattere erano stati trasformati attraverso l’AI del Mate20Pro in una stupenda melodia. Quello che è successo a Londra nella sala da concerto di Cadogan Hall la sera del 4 febbraio però ha lasciato noi e altri 500 ospiti a bocca aperta:con il compositore Lucas Cantor ha terminato la Sinfonia n.8 di Schubert, anche ...