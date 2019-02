Silvio Berlusconi a Porta a Porta la resa | Abruzzo | Salvini e Meloni hanno fatto

Vittorio Feltri - colpo di grazia a Silvio Berlusconi : perché oggi gli preferiscono Luigi Di Maio : Silvio, uomo di mondo, infatti dovrebbe avere imparato che in politica per avere successo bisogna saper fare qualcosa : o agire in favore della gente o illuderla di soddisfarne le esigenze. In questo ...

Chi vuol essere milionario? - Gerry Scotti prova a salvare Mediaset : la mossa di Pier Silvio Berlusconi : Un periodaccio per Mediaset , in crisi nera d'ascolti e costantemente battuta dalla Rai. Tra i maggiori flop, l' Isola dei famosi ed Adrian . Dunque, il Biscione, prova una mossa dal ritorno sicuro: ...

Silvio Berlusconi : “Conte é un burattino dei due viceministri” : Berlusconi agli elettori M5S: ‘Come si fa a ragionare così? Siete una vergogna’ “Italiani, siete tutti fuori di testa. Come si fa a ragionare così? Svegliatevi, siete una vergogna!”. E’ la nuova invettiva di Silvio Berlusconi, stavolta su Rete 4, contro i cittadini che votano M5S o comunque non abbastanza Forza Italia. “A me la … L'articolo Silvio Berlusconi: “Conte é un burattino dei due ...

Silvio Berlusconi - il grosso problema dentro Forza Italia : i due big che rischiano di venir trombati : Due "grosse" grana per Silvio Berlusconi e Forza Italia. Il meccanismo elettorale delle europee prevede l'alternanza di genere tra capolista e numero due in lista. Dietro al Cav, dunque, ci saranno solo donne e così a venire penalizzati saranno i notabili di sesso maschile. Leggi anche: "Quanti vot

Silvio Berlusconi - raptus a Stasera Italia : "Italiani siete una vergogna". Bastonate a Conte e Salvini : "Italiani vergognatevi". È un Silvio Berlusconi durissimo quello che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e gli elettori colpevoli di fidarsi di loro. "Votano male, si sveglino", attacca il leader di Forza Italia più furioso che amareggiat

Silvio Berlusconi : “Conte un burattino di Di Maio e Salvini? Lo pensano tutti in Europa” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulle contestazioni ricevute dal premier Conte ieri all'Europarlamento: "Verhofstadt, con cui non mi sono trovato d'accordo tante volte, ha dichiarato quello che pensano gli uomini di governo di tutta l'Europa. Siamo isolati e disprezzati da tutti i governi europei".Continua a leggere

Silvio Berlusconi : età - altezza - peso. I figli - la moglie e la fidanzata dell’ex presidente del Consiglio : Imprenditore, politico, cantante, noto anche come ‘Il Cavaliere’, Silvio Berlusconi è nell’immaginario collettivo simbolo di successo, fama, soldi e belle donne. La scalata al successo inizia negli anni Settanta, quando ottiene concessioni televisive e fonda Telemilano, quella che sarà solo il primo tassello di un impero televisivo che da circa trent’anni conta tre emittenti di rilievo nazionale (Canale 5, Italia 1 e Rete4) che, di fatto, ...

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 : “Le canzoni di quest’anno? Tutte boiate - meglio le mie”. Poi - alla D’Urso : “Non mi invitate mai sulle vostre tv” : La vittoria di Mahmood e il secondo posto di Ultimo al festival di Sanremo sono da giorni al centro del dibattito non solo televisivo ma anche politico, con le dichiarazioni sul televoto del vicepremier Luigi Di Maio e quelle del Ministro dell’Interno Salvini che si era espresso a favore del cantante romano. Già prima si era discusso per settimane per le dichiarazioni del direttore artistico Claudio Baglioni sui migranti. alla lista dei ...

Silvio Berlusconi ospite da Barbara d'Urso : 'Gli italiani sono impazziti' : Il Presidente di Forza Italia si è mostrato e detto preoccupato per ciò che sta succedendo attualmente in Italia, ma non solo, una situazione precaria che coinvolgerebbe tutto il mondo. Il pensiero ...

Pomeriggio 5 - ma davvero? Chi va in onda dalla d'Urso appena dopo Silvio Berlusconi : dopo Silvio Berlusconi, ospite di Barbara d'Urso c'è stato Ronn Moss, il Ridge mascellone di Beautiful. Ovviamente in rete le ironie si sono sprecate. L'attore, con evidente chioma tinta, si è concesso alla conduttrice di Pomeriggio 5 in una intervista e ha anche cantato con la chitarra Non sarà un

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 - gela Barbara D'Urso : 'A Mediaset non m'invitano più - invece Di Battista...' : Silvio Berlusconi show a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso . Il leader di Forza Italia ha parlato anche di temi legati alla televisione. Su Sanremo, è lapidario: 'Nessuna canzone mi è piaciuta, tutte ...

Silvio Berlusconi accusa : 'Italiani fuori di testa - mi votano solo cinque/sei persone su 100' : Ospite della trasmissione ''Pomeriggio cinque'' condotta da Barbara D’Urso sulle reti Mediaset, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è soffermato principalmente sulla vittoria elettorale dello schieramento di centrodestra in Abruzzo che ha portato alla presidenza della Regione il senatore romano di Fratelli d’Italia Marco Marsilio. Ma nonostante il boom di voti riportato da tutta la coalizione di centrodestra, pare che Silvio ...