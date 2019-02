Napoli | il saluto di De Laurentiis ad Hamsik | “ce lo siamo tenuti stretto per tanti anni”

calcioweb.eu

: De Laurentiis: 'Hamsik? Mi auguro di averlo con noi per fargli fare un saluto alla città di Napoli nel periodo di p… - claudioruss : De Laurentiis: 'Hamsik? Mi auguro di averlo con noi per fargli fare un saluto alla città di Napoli nel periodo di p… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il saluto di Marek #Hamsik su Instagram: “Sognavo di salutarvi con un grande giro di campo abbracciato dal vostro applauso… - claudioruss : Il saluto di Marek #Hamsik su Instagram: “Sognavo di salutarvi con un grande giro di campo abbracciato dal vostro a… -

"Ciper tutti questi anni, lo volevano Moratti, poi Allegri quando era al Milan e anche alla Juve, anche quando ultimamente mi ha parlato della Juve gli ho detto che doveva rimanere qua. Poi quando mi ha parlato della Cina in estate, gli ho detto che lo capivo ma dovevo capire anche come si sarebbe organizzato il nuovo allenatore". Sono le parole del presidente delAurelio Desull'addio di Marekper la Cina, dove giocherà con la maglia del Dalian. "Se è un addio o un arrivederci – ha detto – dipende solo da lui, mi auguro di avere l'occasione quando ci sarà lo stop del campionato cinese di averlo per unai tifosi".