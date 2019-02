L' ex presidente della Consulta Mirabelli | ' A rischio il dettato della Costituzione | non

L'ex presidente della Consulta Miraelli : 'A rischio il dettato della Costituzione - non si può ledere una parte del Paese' : Il professor Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, non nasconde le sue perplessità. 'L'autonomia delle amministrazioni locali è un principio positivo - sottolinea - Ma serve una ...

Maurizio Gasparri - presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato - ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso dei migranti della nave Diciotti. Gasparri – eletto con Forza Italia

Sergio Mattarella : età - altezza - peso del presidente della Repubblica. La moglie morta - i figli e il fratello Piersanti ucciso dalla mafia : Sergio Mattarella è stato eletto presidente dalla Repubblica sabato 31 gennaio del 2015 al quarto scrutinio con 665 voti. Ex giudice della Corte Costituzionale ed ex dirigente e ministro della Democrazia Cristiana che partecipò anche alla scrittura del manifesto del Partito Democratico, salvo dimissioni o impeachment, resterà in carica fino al 2022. L’elezione di Mattarella è arrivata dopo le dimissione di Giorgio Napolitano. Il Capo dello ...

Mauro Pagani - presidente della giuria d’onore a Sanremo : “Sono stupefatto. Un livello di disinformazione tale mi pare offensivo” : Intervistato da RollingStone, Mauro Pagani, il presidente della giuria d’Onore di Sanremo, ha voluto dire la sua sulle polemiche delle ultime ore. Polemiche che hanno riguardato il meccanismo di voto e che hanno coinvolto anche esponenti dell’attualità politica. “Sono stupefatto. Le polemiche a Sanremo ci sono sempre, ma un livello di disinformazione tale mi pare offensivo”, ha detto Pagani. E sulla mancata vittoria di ...

La voce della Politica Giordano - Ugl - incontra presidente Provincia Mt Marrese : ... dalla desertificazione del territorio, del problema agricolo, della sanità, dell'ambiente, dell'occupazione, dell'economia delle famiglie, dalla viabilità, Ferrosud, sulle tante vertenze dell'...

Lapsus di Conte : “Io garante della coesione nazionale. Qui in qualità di presidente della Repubblica…” : “Io sono, quale Presidente della Repubblica, garante della coesione nazionale”, è il Lapsus del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Potenza, forse distratto dall’incalzare delle domande dei giornalisti e dal numero di telecamere che lo “assediavano”. Conte stava rispondendo a una domanda sulle conseguenze della maggiore autonomia chiesta da alcune Regioni. Né il premier si è accorto del Lapsus né i ...

MONICA MAGGIONI / Chi è il nuovo presidente della Rai. Il commento di Renzi : MONICA MAGGIONI è il nuovo presidente della Rai. L'assemblea degli azionisti riunita oggi in viale Mazzini ha indicato la direttrice di RaiNews24 per il nuovo Consiglio di Amministrazione