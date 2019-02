Conte ha commentato gli attacchi ricevuti da alcuni parlamentari europei : Tutti parlano di stabilità finanziaria, meno di stabilità politica e sociale. E si trascura il consenso interno altissimo che la mia maggioranza ha, altri Paesi no. Il premier socialista Pedro ...

Conte ha commentato gli attacchi ricevuti da alcuni parlamentari europei : "Me li aspettavo, gli attacchi. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l'impressione che per alcuni parlamentari europei, il discorso di martedì sia stato un po' il canto del cigno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in dichiarazioni riportate dal 'Corriere della sera' e da 'Repubblica' a proposito delle critiche rivoltegli da vari deputati durante il suo intervento all'Europarlamento. "Il mio - sostiene ...

Conte : "Chi mi ha attaccato a Strasburgo è al canto del cigno" : "Me li aspettavo, gli attacchi. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l'impressione che per alcuni parlamentari europei, il discorso di martedì sia stato un po' il canto del cigno". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in dichiarazioni riportate dal 'Corriere della sera' e da 'Repubblica' a proposito delle critiche rivoltegli da vari deputati durante il suo intervento all'Europarlamento. "Il mio - ...

Conte : «Per chi mi ha attaccato al parlamento Ue è stato il canto del cigno. I gilet gialli? Piaccia o meno sono il nuovo» : Il premier: «Il nostro governo esprime il cambiamento in Italia ed Europa: per questo mi attaccano, molti di loro non verranno rieletti». Le critiche al grillino Di Battista: «Non ha un ruolo di governo. E le sue posizioni non lo rispecchiano»

Matteo Salvini difende il premier Conte dagli insulti di Verhofstadt : “Sono dei bifolchi” : Matteo Salvini ha criticato duramente l'intervento di Verhofstadt all'Europarlamento, che ha offeso il premier Conte: "Burocrati europei, complici del disastro di questi anni, osano insultare il governo ed il popolo italiano. Consiglierei a quei signori di preparare gli scatoloni, perché il 26 maggio i cittadini li manderanno a casa"Continua a leggere

Tav - l'Ue chiede chiarimenti. Conte : decisione nelle prossime settimane : ... passando per le categorie produttive - artigiani, commercianti, imprenditori edili, mondo della cooperazione - fino a una buona fetta del mondo sindacale e alla realtà delle professioni. ...

Costi-benefici Tav - l'Ue : 'L'Italia chiarisca' - Conte : 'Nelle prossime settimane una decisione politica' : "Si tratta - ha detto - di un'analisi economica e non politica, che ha tutti i vizi e le virtù di un'analisi economica. Ma pretendere la perfezione per una cosa che tende al futuro è impossibile. ...

Calenda difende Conte : "Se chiamano burattino Premier del mio Paese mi incaz.." : A difendere il Premier Giuseppe Conte dall'attacco del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt, che gli ha chiesto per quanto intende essere ancora il "burattino di Salvini e Di Maio", arriva inaspettatamente Carlo Calenda. L'ideatore del manifesto Siamo Europei che è stato adottato dal PD, parte proprio dal tweet di una esponente del Dem, Alessia Morani, sempre molto attiva sui social, che ha scritto, condividendo il video di ...

Conte a Verhofstadt : Noi Italiani Burattini?I Burattini sono chi risponde a lobby come voi : Conte a Verhofstadt: I Burattini sono chi risponde a lobby come voi “Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Di Maio e Salvini?”. “Io amo l’Italia ma oggi… L'articolo Conte a Verhofstadt: Noi Italiani Burattini?I Burattini sono chi risponde a lobby come voi proviene da Essere-Informati.it.

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Ue - "Conte Burattino". La replica del premier : <br> "Forse lo è chi risponde alle lobby" : L’attacco frontale al premier italiano Giuseppe Conte da parte del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt - che ieri durante la plenaria a Strasburgo gli ha detto "per quanto tempo ancora lei sarà il burattino di Salvini e Di Maio?" (VIDEO) - ha irritato anche il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Il mio partito non appoggia questo governo, ma questo non è un dibattito sull’esecutivo italiano ma sul futuro dell’Europa" ha ...

Ue - "Conte Burattino” La replica del premier : <br> "Forse lo è chi risponde alle lobby" : L’attacco frontale al premier italiano Giuseppe Conte da parte del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt - che ieri durante la plenaria a Strasburgo gli ha detto "per quanto tempo ancora lei sarà il burattino di Salvini e Di Maio?" (VIDEO) - ha irritato anche il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Il mio partito non appoggia questo governo, ma questo non è un dibattito sull’esecutivo italiano ma sul futuro dell’Europa" ha ...

Verhofstadt - chi è il politico belga che ha fatto infuriare Conte e mezza Italia : Ex primo ministro del Belgio, capogruppo dei liberali dal 2009 , Verhofstadt non è nuovo ad affondi dialettici contro i suoi avversari. Carriera, successi e flop dell’uomo politico che ha messo sotto torchio Conte a Strasburgo...

Verhofstadt - chi è il politico belga che ha fatto infuriare Conte e mezza Italia : Forse a sua insaputa, Giuseppe Conte ha qualcosa in comune al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e al primo ministro greco Alexis Tsipras . Tutti e tre, per motivi diversi, sono finiti sotto al ...