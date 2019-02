CAOS M5S La corrente di Conte scombina i piani di Fico e Di Maio

Maria Giovanna Maglie - la striscia dopo il Tg1 scatena l'inferno : CAOS in Rai e al governo - il M5s la attacca : L'idea di affidare una striscia informativa dopo il Tg1 a Maria Giovanni Maglie scatena un terremoto in Rai. E al governo. Il primo ad aprire il fuoco è stato Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai, che criticando la scelta della direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha picchiato duro: "Maria

Berlusconi Araba Fenice si candida a elezioni europee. Governo M5S-Lega? 'CAOS totale e masochista' : Ma il fatto che lui a 80 anni torni centrale o strategico sulla scena politica italiana la dice lunga sulla qualità della nostra sinistra. Ci sono leader che hanno "copiato" la cosiddetta presunta "...

Mps - Lega "salviamola subito" : ma M5s si oppone/ CAOS Banche - Salvini attacca Bce : "creano instabilità" : Caos Banche, Mps a rischio dopo attacco Bce a crediti deteriorati: Lega "salviamola subito", ma il M5s si oppone dopo il caso Carige. Salvini vs Francoforte

Imola : 'via scritte in arabo dall'ospedale' : Pd si astiene/ Maggioranza M5s approva mozione Lega : è CAOS : Imola, Maggioranza M5s approva mozione della Lega: 'via le scritte in arabo dagli ospedali'. Pd si astiene, Carapia: 'E' in imbarazzo'.

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco 'vaffa' : CAOS nel M5s : È stato siglato il " patto impossibile ". Quello sui vaccini , che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo , Matteo Renzi , l'immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco "vaffa" : CAOS nel M5s : È stato siglato il “patto impossibile”. Quello sui vaccini, che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo, Matteo Renzi, l’immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e il virologo Roberto Burioni assiduo ospite della Leopolda. La base "no vax" del Movimento 5 Stelle, furi

Trivelle - CAOS nel governo. Salvini 'Sì in mezzo al mare'. Pd 'Chi decide - Lega o M5S Si mettano d accordo' : Cronaca Trivelle in mare, così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi: "Andremo in procura"

Roberto Fico si dissocia dal delirio M5s : "Attacco terroristico contro di noi" - CAOS in aula : "Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana". Questo quanto si leggeva in un delirante post, poi rimosso, postato sul blog delle S

Il CAOS allarma il Quirinale. Duello M5S-Lega sui tecnici : L'ATTACCO AL MEF Come da copione, i 5Stelle puntano l'indice contro i tecnici del ministero dell'Economia. Alle due di pomeriggio, quando finalmente sbarca in Senato il maxiemendamento che ...

CAOS in parlamento : Malpezzi (PD) accusa Bottici (M5S) di averle messo le mani addosso : Non accennano a placarsi le polemiche sulla manovra finanziaria del governo Conte. Dopo l'ipotesi bocciatura da parte dell'UE e le discussioni dei giorni scorsi, quella di oggi al Senato è stata un'altra giornata pesante, nella quale sono arrivate accuse precise e gravissime. Le accuse Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico, ha utilizzato il momento più solenne possibile, quello del suo intervento al Senato, per lanciare le sue ...

Luigi Di Maio - Roberto Fico va dalla Annunziata e lo massacra. Tradito 'l'ordine di scuderia' - CAOS M5s : Ordine di scuderia: nascondere i motivi di tensione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dato ordine agli uomini di Lega e M5s di restare compatti nel 'giorno più delicato dal 4 marzo', come l'ha ...

Luigi Di Maio - si mette male. Rivolta interna : 'Codardo - 6 mesi di baggianate poi cali le braghe'. CAOS M5s : Forse il mondo a 5 Stelle non è tutto su questa linea, sicuramente non lo sono i rappresentanti eletti. Il capogruppo al Senato Francesco D'Uva , ad esempio, ha festeggiato platealmente le notizie in ...

CAOS su ecotassa per le auto inquinanti M5S : «La norma resta - è nel contratto» : Salvini: «No a nuove imposte». Di Maio questa mattina in diretta su Facebook: «La norma sarà migliorata al Senato»