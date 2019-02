Uccide il figlio di 2 anni e brucia il corpo | i resti trovati nella sua borsetta

Uccide il figlio di 2 anni - lo fa a pezzi e lo nasconde nella borsetta : “Non mi ascoltava mai” : Nakira Griner, 24 anni, è accusato di omicidio di primo grado. La donna del New Jersey aveva detto alla polizia che il piccolo Daniel Jr era stato rapito per giustificare la sua sparizione. Alla fine ha ammesso di averlo "ferito" perché non mangiava e di averlo lasciato ("vivo") in strada perché qualcuno se ne occupasse. In realtà, i suoi resti sono stati trovati anche nella sua borsetta.Continua a leggere

Strage famigliare in casa : papà Uccide figlioletta - moglie e i nonni di lei - poi si Uccide : Il 54enne ha ucciso la figlioletta di 15 mesi, la moglie di 27 anni e i nonni di questa, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. L'uomo ha raggiunto la donna a casa dei nonni in un ranch e ha fatto una stage prima di uccidersi.Continua a leggere

Mamma guarda mentre marito Uccide a pugni il figlio : entrambi arrestati per omicidio : Secondo l'accusa, l'uomo ha picchiato brutalmente il piccolo mentre la donna era presente durante il pestaggio e ha fatto finta di nulla. I due hanno chiamato i soccorsi solo quando il piccolo è svenuto ma era ormai troppo tardi: hanno fatto finta di averlo trovato esanime in culla.Continua a leggere

Mamma partorisce da sola in casa - Uccide il figlio e lo nasconde in un peluche gigante : Ha raccontato di essere stata lasciata dal padre dei bambini e di aver sentito cadere il mondo crollare sopra di sé, così ha deciso di compiere il folle gesto.

Napoli - tragedia familiare a Cardito : Uccide il figlio della compagna e poi confessa : Giuseppe di appena 7 anni, domenica pomeriggio giocava con la sua sorellina, di 8 anni, nella camera da letto quando all’improvviso qualcosa è andato storto. I bambini, nell’uragano dei loro pochi anni, rompono il letto recentemente acquistato. È bastata una monelleria a far accendere la furia omicida di Tony Essoubty Badre, compagno della madre dei piccoli. L’uomo tra calci, schiaffi e pugni ha colpito ripetutamente i bambini provocando gravi ...

Litiga con il marito e Uccide il figlio sgozzandolo : 'Voleva portarmelo via' : Una donna egiziana, domenica scorsa, dopo aver Litigato con il marito, un commercialista, che l'aveva minacciata di portargli via il figlio è uscita di casa per calmarsi e fare una passeggiata lungo ...

Mamma Uccide la figlioletta di tre giorni. «Aveva dormito poco - si è sentita in difficoltà» : Ha ucciso la sua figlioletta neonata scaraventandola per terra. La donna 42anne, ora è piantonata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Vicenza, dopo aver tentato di suicidarsi...

Russia - il marito si lamenta della cena : la moglie lo Uccide a coltellate davanti alla figlioletta : Il brutale delitto in Russia. Una donna di 31 anni, offesa dal marito che aveva criticato la sua cena davanti agli ospiti, avrebbe colpito almeno 35 volte con un coltello il compagno uccidendolo. Non si è fermata neppure quando in camera è entrata la figlia di 4 anni. Poi ha chiamato i soccorsi e confessato il delitto.Continua a leggere

Sant’Antonino di Susa : dentista Uccide il figlio adottivo - poi chiama i carabinieri : «Venite a prendermi, ho ucciso mio figlio». Ha detto così, al telefono con i carabinieri, un uomo di Sant’Antonino di Susa (Torino). Flavio Forla, 70 anni, dentista in pensione ed ex vicesindaco del paese, ha usato il cavo di un computer per soffocare il figlio adottivo di 36 anni, Giacomo. È successo poco dopo le quattro di oggi, lunedì 14 gennaio...

Figlio di un anno è malato - mamma versa candeggina nei tubi per l’alimentazione per Ucciderlo : Il piccolo, nato prematuro e con una rara sindrome che gli impone di alimentarsi con dei tubi, era stato dimesso da appena una settimana dopo una lunghissima degenza in ospedale. Esasperata dalle continue cure a cui deve essere sottoposto il piccolo, la 26enne avrebbe tentato di ucciderlo.Continua a leggere