Rai | Pd all' attacco | la tv pubblica è diventata ' tele-Salvini'

Dal Burkina Faso al Brasile e all'UcRaina - la missione degli Orionini nel mondo : Nel gennaio scorso, in Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri del mondo, padre Savadogo Dieudonnè con altri due sacerdoti inizia il suo ministero nella nuova parrocchia di Kayao: 'Cercheremo di ...

Ariadna Romero sbarca all’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : anticipazioni del 13 febbRaio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura : attori e fan protestano davanti alla Rai : Il Paradiso delle Signore Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura. allarmati dall’eventualità di una mancata riconferma della soap in onda su Rai1, lavoratori e fan hanno animato un sit in davanti alla sede Rai di Viale Mazzini. La protesta è stata accompagnata da una petizione indirizzata alla direttrice di Rai1, Teresa De Santis, al presidente della Rai, Marcello Foa, e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora ...

F1 – Raikkonen e Giovinazzi protagonisti di una giornata speciale con l’Alfa Romeo sul circuito di Balocco [GALLERY] : Accanto ai piloti la gamma Alfa Romeo che rappresenta la massima espressione di sportività e bellezza: Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, per un’esperienza sul circuito di Balocco che anticipa una stagione ricca di entusiasmo I piloti del team di Formula 1 “Alfa Romeo Racing” hanno vissuto una giornata all’insegna del brand Alfa Romeo presso il celebre Proving Ground di Balocco, iconico ...

Gli italiani scappano all’estero? Quando per i politici la soluzione è un biglietto gratis per l’InterRail : Sala Nilde Iotti, Camera dei deputati. 12 febbraio, splendida giornata di sole. Proiezione del documentario Italia addio, non tornerò (ne ha scritto su Cervelli in fuga Ilaria Lonigro, che l’ha visto mesi prima della sottoscritta). Annunciata una folta schiera di esponenti dem, visto che l’incontro è stato organizzato da Massimo Ungaro, deputato dem eletto in circoscrizione Estero/Europa. È atteso anche Maurizio Martina, che non ...

La Confessione - torna su Nove il programma tv di Peter Gomez da venerdì 22 febbRaio alle 22.45 : Tra i programmi rivelazione del Nove di Discovery Italia dello scorso anno – stabilmente oltre il 2% di share medio e con picchi di mezzo milione di telespettatori – “La Confessione” torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez. A partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo il live di ...

F1 - Giovinazzi mette in guardia Raikkonen : “siamo una bella coppia - ma alla fine dell’anno…” : Il pilota di Martina Franca ha parlato nel corso dell’Alfa Romeo Day, svelando le proprie intenzioni in vista del nuovo Mondiale Giornata di presentazioni e non solo in Formula 1, a Balocco infatti va in scena l’Alfa Romeo Day alla presenza anche di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. photo4/Lapresse I due piloti formeranno la line-up del team nel Mondiale 2019, provando a mantenere gli alti standard raggiunti da Leclerc ed ...

F1 – L’entusiasmo di Raikkonen alla vigilia dell’esordio in Alfa Romeo : “presentazione Ferrari? Inutile guardarla! Io come Valentino Rossi” : Dal compleanno di Valentino Rossi alla presentazione della Ferrari, Raikkonen motivato e carico per la nuova avventura in Alfa Romeo Giornata importantissima per la F1: oggi è stata svelata la nuova Mercedes W10 e si attende di scoprire ancora anche la nuova livrea di Red Bull e Racing Point. In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto delle Frecce Argento, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti a Balocco ...

Nessun ritardo per EMUI 9 su Honor 8 Pro - come partecipare alla beta dal 13 febbRaio : Tutto come previsto, EMUI 9 su Honor 8 Pro non si farà attendere nella sua versione definitiva e anzi l'aggiornamento beta del prezioso pacchetto è appena partito per tutti gli user che vorranno partecipare attivamente alla specifica fase sperimentale. La buona notizia giunge direttamente dal sito Honor e in questo articolo sono presenti tutte le indicazioni per partecipare appunto al momento di test del pacchetto software. Sul fatto che EMUI ...

Buongiorno dalla Borsa 13 febbRaio 2019 : Giornata di guadagni per la Borsa di New York , con il Dow Jones , che mostra una plusvalenza dell'1,49%; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100 , che con il suo +1,53% termina a quota 7.

Milano. Il circo Arlecchino domenica 17 febbRaio allo Spazio Teatro 89 : Cambio di programmazione. Il circo Arlecchino sostituisce lo spettacolo Strip, rinviato a data da destinarsi. Si intitola “Il circo Arlecchino” lo

'LibeRaidee' un viaggio per conoscere le mafie - appuntamento a Senigallia con il giudice Sottani - Rosy Bindi e Don Ciotti : Nel corso di Liberaidee saranno proposti in tutte le province incontri, seminari, proiezioni di film, spettacoli teatrali, eventi sportivi, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, magistrati, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 FebbRaio : La Lega contesta la rilevanza del rapporto prodotto dalla commissione Ponti : Costi-benefici Arrivano i numeri e sparisce il governo: sul Tav tutti muti Stranezze – L’opposizione si scatena contro l’analisi; Salvini svicola, Di Maio sparisce, Toninelli scrive di Marco Palombi I vedovi di Marco Travaglio La vedovanza è sempre una condizione penosa, dunque i vedovi del Tav meritano grande rispetto, oltre alle condoglianze di rito. Dev’essere terribile perdere all’improvviso la compagna di una vita (la chiamano ...

Il Collegio 2 – Prima puntata del 12/02/2019 – Con Giancarlo Magalli su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Prima puntata della terza stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un Collegio del 1968. Come per le prime due stagioni, entrambe andate in onda nel 2017, anche questa edizione sarà narrata dalla voce fuori campo […] L'articolo Il Collegio ...