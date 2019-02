Milan | Andrè Silva ' Sto bene al Siviglia'

André Silva : 'Panchina al Milan? Meglio titolare al Siviglia...' : André Silva , attaccante del Milan in prestito al Siviglia , parla a la Gazzetta dello Sport anche del suo futuro: ' Se dovessi decidere, andrei a giocare nella miglior squadra del mondo . Così come se mi dicono di scegliere tra titolare a Siviglia o al Milan senza giocare mai, la preferenza è scontata. Però sono in mezzo a due situazioni: qui sto bene e sono un giocatore del ...

Dal Milan al Siviglia passando per la… Lazio - André Silva svela : “quanti messaggi dall’Italia” : L’attaccante portoghese ha parlato del match con la Lazio di Europa League, soffermandosi anche sulla situazione Milan e sul proprio futuro L’Italia nel passato e nel futuro prossimo, considerando che il Siviglia si giocherà l’accesso agli ottavi di Europa League contro la Lazio. André Silva sarà una delle armi a disposizione degli spagnoli per provare a superare la formazione di Inzaghi, che l’attaccante portoghese ...

Carrasco Inter - i nerazzurri sull’obiettivo del Milan per il dopo Candreva : Carrasco Inter – Chiusi i colpi Paquetá e Piatek, ora per il Milan è la volta del terzo grande acquisto di questo gennaio con Yannick Ferreira Carrasco? Forse, ma di certo non sarà una formalità. Infatti, come se non bastassero i problemi legati al cartellino dell’esterno offensivo, di proprietà di un club cinese, il Dalian […] L'articolo Carrasco Inter, i nerazzurri sull’obiettivo del Milan per il dopo Candreva proviene ...

Calciomercato Inter - si profila una cessione di Candreva : il possibile sostituto è un obiettivo del Milan : Nel caso in cui Candreva decidesse di togliere il disturbo, l’Inter si getterebbe a capofitto su un giocatore seguito dal Milan Antonio Candreva può lasciare l’Inter, le parole del suo agente Pastorello hanno sottolineato la possibilità di un addio improbabile fino a qualche mese fa. Il poco minutaggio concessogli da Spalletti però potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo l’Inter ad andare a caccia di un ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Andreas Andersson al Milan - 1997 - : Se ci fanno gol in Coppa, sono da Milan. Sembrava una legge non scritta, a quei tempi, dalle parti di via Turati. Ecco perché, anche per un modesto attaccante del campionato svedese, una partita ...

Calciomercato Milan - tentazione scambio tra Promes ed André Silva : Calciomercato Milan – Sono giorni di lavoro intenso per Leonardo. Il direttore tecnico del Milan è infatti alla ricerca di elementi sul mercato che possano colmare le varie lacune presenti nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. All’allenatore rossonero infatti mancano svariati giocatori per via dei numerosi infortuni, alcuni piuttosto seri, che lo hanno costretto […] L'articolo Calciomercato Milan, tentazione scambio tra ...

Calciomercato Milan : il Siviglia riscatterà Andrè Silva : Calciomercato Milan: LA SITUAZIONE Silva- Accolto da grande attaccante nell’estate del 2017, lasciato partire appena un anno dopo senza troppi rimpianti. Lo strano destino di Andrè Silva, punta portoghese che in rossonero non ha certo scritto grandi pagine di storia, ma che è riuscito a risollevarsi (e soprattutto, rivalutarsi) nella sua esperienza Siviglia. Ceduto in prestito […] L'articolo Calciomercato Milan: il Siviglia riscatterà ...

Milanisti freddi su Muriel : Prendiamo riserva di André Silva? - : L'ultimo nome non è quello che scalda i tifosi del Milan. E neanche il penultimo. Radiomercato parla di un ballottaggio tra Gabbiadini e Luis Muriel ma i fan rossoneri storcono il naso. Per il ...

Rino Gattuso - Milan : 'Se pensassi che i giocatori non mi seguono - andrei via subito' : La frase l'ha detta senza intenti comici, eppure l'effetto è quello. Rino Gattuso l'ha pronunciata al termine dell'amarissimo pareggio di Frosinone, quando in molti hanno avuto l'impressione che non ...

