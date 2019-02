Ladro sotto torchio | gli agenti gli mettono un serpente al collo per farlo confessare

Mosca - il Ladro più disinvolto di sempre? Eccolo mentre ruba un quadro sotto gli occhi di decine di persone : Il filmato delle telecamere di sicurezza della Galleria di Stato Tretyakov di Mosca, mostra il momento in cui un uomo ruba in tutta calma l’opera dell’artista russo Arkhip Kuindzhi “Ai-Petri”. Il crimine sfacciato si è consumato domenica, poco dopo l’apertura al pubblico. Nel video l’uomo può essere visto togliere il dipinto dal muro per poi trasportarlo attraverso una stanza piena di visitatori. Il filmato ...