Brindisi | scossa di terremoto in mare di magnitudo 3 | 3 Richter | paura ma nessun ferito

Blastingnews

: Terremoto Puglia scossa nella costa: paura a Brindisi [MAPPE e DATI] - #Terremoto #Puglia #scossa #nella - zazoomblog : Terremoto Puglia scossa nella costa: paura a Brindisi [MAPPE e DATI] - #Terremoto #Puglia #scossa #nella - RestucciaSalv : Terremoto Puglia, scossa nella costa: paura a Brindisi [MAPPE e DETTAGLI] - Meteo Web - OstuniNews : Scossa di terremoto con epicentro in mare avvertita in tutta la provincia di Brindisi -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Momenti diquesta sera in provincia die nel Salento per unasismica di3.3, il cui epicentro è stato individuato a 5 km da Torre Santa Sabina, non lontano da Carovigno. L'evento sismico si è verificato in, ma è stato nettamente avvertito su tutta la costa, addirittura fino al comune capoluogo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tre le località di Torre Santa Sabina e Torre Canne, le persone hanno sentito trei pavimenti delle loro abitazioni. A parte il grande spavento, non si registrano danni a persone o cose.Numerose chiamate ai Vigili del Fuoco Il centralino del distaccamento dei Vigili del Fuoco diè stato preso praticamente d'assalto dalla gente che voleva informazioni su quanto successo. La profondità dellaè stata stimata intorno agli 11 chilometri, proprio sotto il fondale marino. Non è inoltre la ...