Sci | Mondiali di Are | la discesa per la combinata sotto la neve slitta alle 12

Sci alpino - Mondiali 2019 : posticipata la partenza della combinata. Il nuovo programma e gli orari : Il maltempo non concede un attimo di tregua ai Mondiali 2019 di sci alpino 2019, oggi è in programma la combinata maschile e la partenza della discesa libera era prevista per le ore 11.00 ma il forte vento in quota ha costretto gli organizzatori non solo ad abbassare il cancelletto ma anche a posticipare l’inizio della gara. Il primo sciatore scenderà alle ore 12.00 e di conseguenza lo slalom, previsto per le ore 14.30, slitta di ...

LIVE Sci alpino - Combinata Mondiali 2019 in DIRETTA : partenza posticipata alle ore 12.00 - Paris e Innerhofer ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il terzo titolo iridato per gli uomini. Quella odierna dovrebbe essere l’ultima gara di questa specialità nella rassegna iridata, l’evento potrebbe andare in pensione già a partire dalla prossima stagione anche se si attendono delle conferme nelle prossime settimane. Si preannuncia comunque grande spettacolo in terra ...

Sci - Mondiali di Are - alle 11 la discesa per la combinata sotto la neve : In ballo per una medaglia pesante anche l'austriaco Schwarz, vincitore della sola gara disputata quest'anno in Coppa del Mondo, a Wengen, e gli svizzeri. L'abbassamento dello start della discesa ...

LIVE Sci alpino - Combinata Mondiali 2019 in DIRETTA : Dominik Paris e Christof Innerhofer sfidano gli slalomisti - francesi favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il terzo titolo iridato per gli uomini. Quella odierna dovrebbe essere l’ultima gara di questa specialità nella rassegna iridata, l’evento potrebbe andare in pensione già a partire dalla prossima stagione anche se si attendono delle conferme nelle prossime settimane. Si preannuncia comunque grande spettacolo in terra ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : abbassata la partenza della discesa per la combinata - poche chance per i velocisti : Oggi si disputa la combinata maschile ai Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il terzo titolo per gli uomini in questa rassegna iridata e potrebbe essere l’ultima apparizione di questa specialità nella competizione più importante. Alle ore 11.00 scatterà la discesa libera i cui tempi saranno poi sommati a quelli ottenuti nello slalom per decretare la classifica finale e assegnare le medaglie, ma la partenza della prova veloce ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino sul podio - ora tutti a Cogne. Poi i Mondiali : Non è difficile definire il weekend appena passato della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quel che concerne l’Italia: una pausa quasi generalizzata in vista degli appuntamenti di Cogne e dei Mondiali di Seefeld. Federico Pellegrino è l’unico che di rallentamento non vuole sentir parlare: fatto salvo il sesto posto nella gara sprint a squadre nella sua non amata tecnica classica, è la seconda posizione a tecnica libera ...

Sci alpino - Combinata Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Si comincia con la seconda ed ultima settimana dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il programma prevede la terza Combinata maschile. Favoriti i francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat-Jeandet, outsider gli svizzeri Mauro Caviezel e Luca Aerni (campione in carica). C’è, inoltre, grande curiosità per capire cosa saranno in grado di fare gli italiani. Riccardo Tonetti, Dominik Paris e Christof innerhofer hanno la possibilità di ben ...

Mondiali Sci 2019 - oggi combinata maschile. Orari tv - startlist e italiani in gara : Are, 11 febbraio 2019 " Ultime possibilità di medaglia per Dominik Paris e Christof Innerhofer ai Mondiali di sci 2019 di Are : i due azzurri cercheranno un mezzo miracolo oggi nella combinata ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (11 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : La seconda settimana dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are si apre con la prova della combinata maschile. Prima la discesa e poi lo slalom in una gara dove il francese Alexis Pinturault sembra essere il grande favorito per conquistare la medaglia d’oro. Alle 11.00 ci sarà la discesa della combinata e alle 14.30 ci sarà lo slalom. L’Italia schiera Dominik Paris, Christof Innerhofer, Riccardo Tonetti e Mattia Casse. ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Mondiali Sci 2019 - domani combinata maschile. Orari tv - startlist e italiani in gara : Are, 10 febbraio 2019 " Ultime possibilità di medaglia per Dominik Paris e Christof Innerhofer ai Mondiali di sci 2019 di Are : i due azzurri cercheranno un mezzo miracolo nella combinata maschile . ...

Mondiali Sci - Vonn chiude la carriera con un bronzo. Goggia delude : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sci alpino - Combinata maschile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si comincia con la seconda ed ultima settimana dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il Programma prevede la terza gara maschile, per una disciplina che è al suo cosiddetto “Canto del cigno” dato che non sarà più presente nella prossima edizione, Cortina 2021: la Combinata. Riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra le due discipline sarà fondamentale per poter vincere l’ultimo titolo iridato della Combinata. Questo sarà ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : tocca alla combinata maschile - chi sarà l’ultimo Re della specialità? : Con la giornata di domani prenderà il via ufficialmente la seconda, ed ultima, settimana dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il programma prevede la terza gara maschile, per una disciplina che è al suo cosiddetto “Canto del cigno” dato che non sarà più presente nella prossima edizione, Cortina 2021: la combinata. Questa prova, che va a premiare gli atleti che fanno della polivalenza il proprio credo, si annuncia quanto mai ...