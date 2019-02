Meteo | tornano freddo e venti gelidi sull’Italia | crollo termico al centro sud

Meteo - weekend con ribaltone : tornano pioggia e neve : Torna il maltempo nel weekend. Secondo gli esperti Meteo sabato nubi dense e minacciose arriveranno sul Nord-Ovest e sull'alto Tirreno. Attese piogge e anche un po’ di neve sui settori alpini della Valle d'Aosta. Altrove il tempo si manterrà abbastanza tranquillo salvo qualche nube in più sull'area tirrenica.Continua a leggere

Meteo : rapida perturbazione atlantica verso l'Italia - tornano un po' di piogge e nevicate : Dopo una tregua di poche ore, una nuova perturbazione nord atlantica sta raggiungendo la nostra penisola e già in queste ore sta causando un sensibile aumento della nuvolosità su buona parte del...

Allerta Meteo Sardegna : tornano piogge e temporali : Nuova Allerta Meteo in Sardegna per l’arrivo da lunedì 21 gennaio di piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporali, che potrebbero concentrarsi soprattutto sul versante orientale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso con codice verde valido dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte. Dopo qualche giorno di sole e temperature più miti, l’inverno si riaffaccia nell’Isola dove, sempre a partire da lunedì, ...

Meteo : oggi tornano nubi e anche piogge al nord - aumentano le temperature : [flowplayer id="139312"] È in atto un evidente colpo di scena sulla nostra penisola, già preannunciato nei giorni scordi ed ora concretizzatosi realmente : stiamo parlando del ritorno della...

Meteo - perturbazione in arrivo al centronord : tornano neve e pioggia : Dopo un lungo periodo di clima asciutto tornano le precipitazioni nelle regioni del centronord: dalla prossima settimana potrebbe nevicare anche in pianura.Continua a leggere

Meteo - il bel tempo ha le ore contate : tornano i temporali - ecco dove : Una nuova perturbazione atlantica colpirà l'Italia già da giovedì 17 gennaio, portando precipitazioni in diverse Regioni. Il...

Meteo - maltempo in arrivo sull’Italia : tornano piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti sta per arrivare una perturbazione pronta a “ferire” l’Italia. Il maltempo sarà evidente soprattutto nei prossimi due giorni. Rischio piogge e temporali da Nord a Sud e torna anche la neve a bassa quota. Il peggioramento delle condizioni Meteo sarà evidente soprattutto al Nord-Est.Continua a leggere

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : tornano freddo e neve - Giovedì 10 Gennaio bufere fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Allerta Meteo Molise : tornano freddo e neve : Dopo una breve tregua nella giornata di oggi, atteso un nuovo peggioramento del tempo in Molise con un sensibile calo delle temperature e neve anche a quote basse. La Protezione civile regionale ha emesso per domani 9 gennaio un’Allerta gialla. Nel corso della giornata sono previste piogge e nevicate al di sopra degli 800-1000 metri con tendenza al calo della quota neve dalla serata sul versante adriatico. L'articolo Allerta Meteo Molise: ...

Previsioni Meteo - ritornano pioggia e neve : Roma - Pilotata da un minimo di pressione sulla bassa Scandinavia una perturbazione percorre l'Europa da nord verso sud e si addossa all'arco alpino dove inizia a produrre i primi fenomeni oltre confine. Contemporaneamente innesca un richiamo di correnti occidentali sul Tirreno che provoca i primi addensamenti sulle regioni occidentali dello Stivale con le prime piogge al largo di Lazio e Campania, anche con qualche temporale. PROSSIME ...

Meteo - tornano gelo e neve sull’Italia. Le regioni più colpite : Rientro a scuola e alle attività lavorative dopo le feste natalizie con temporanea tregua sull’Italia, ma presto il Meteo è destinato a cambiare nuovamente, in questo inizio di un mese di gennaio che si preannuncia piuttosto dinamico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche nel corso di oggi il sole risulterà inizialmente prevalente sul nostro Paese, con cielo che si presenterà sereno in particolare al Nordovest, sulle Isole ...

Meteo : anticiclone delle Azzorre in grande spolvero - tornano anche nebbie e nubi basse : Dopo tanto maltempo e le prime nevicate in pianura al nord, che hanno permesso al mese di dicembre di porsi "clamorosamente" appena sotto la media mensile a livello termico, è tornato l'anticiclone...