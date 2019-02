Top & flop | Sassuolo-Juve | CR7 show al gol numero 20 Ancora paura in difesa

Top&Flop : Achille Lauro convince ancora - basta con queste gag comiche : I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri commentano i top e i flop della seconda serata di Sanremo. ' Riprese Daniele Solavaggione, Reporters,

Inter - Top&flop : Icardi - manifesto della crisi : non segna e si divora i gol : Così non va. L'Inter perde di nuovo, stavolta in casa contro il Bologna. La qualificazione alla prossima Champions torna in bilico. Il pubblico fischia, Spalletti si dispera. TOP, HANDANOVIC - San ...

Top&flop : Gervinho è un uragano. E la difesa Juve crolla... : Che la BBC recuperi in fretta, penserà Massimiliano Allegri e tutto il mondo Juve: il reparto su cui la Juve ha costruito i suoi successi è in mille pezzi. Troppo timido Rugani, ancora non dentro ai ...

Calciomercato Serie A : ecco i Top & flop di Gennaio : ecco la lista dei migliori colpi e dei peggiori delle 20 squadre di Serie A, al termine della sessione invernale di CalciomercatoCalciomercato / Serie A – E’ terminato da quasi un giorno la sessione invernale del Calciomercato, che ha visto mettere in scena diversi affari e qualche scelta discutibile da parte delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano. Ora, in sintesi, scopriamo chi ha adoperato meglio e chi invece ...

Top&flop : Zapata - una forza della natura. Ronaldo & c. - serata no : serata speciale per la Dea: il tris alla Juve vale il passaggio in semifinale di Coppa Italia e la conferma più importante: la banda di Gasperini se la può battere con chiunque. Mentre la Juve ha ...

Top&flop : attacco viola stratosferico Di Francesco - difesa colabrodo... : Oggi è fin troppo facile per la rubrica 'Top&flop': tra i top gli attaccanti viola, capaci oggi di realizzare ben 7 gol; tra i flop la difesa della Roma, capace di subirne altrettanti... Coppa Italia, ...

Top&flop : Piatek si prende San Siro. Male Koulibaly-Maksimovic : Serata da brividi per Piatek: doppietta d'oro che regala al Milan di Gattuso la semifinale in Coppa Italia. Il polacco, già determinante, ha messo in ombra la difesa del Napoli... Coppa Italia, Milan-...

STop allo shutdown - ma S&P teme costi alti : da lieve raffreddore a brutta influenza : Il governo americano ha raggiunto un compromesso con il Congresso porre fine allo shutdown, ossia il blocco parziale dell'attività federale. La tregua durerà tre settimane e se in questo arco di tempo ...

Top&flop : Napoli turnover ok. Lazio piccola con le grandi : Ecco i Top&flop del posticipo Napoli-Lazio con la squadra di Ancelotti promossa a pieni voti e quella di Inzaghi che ancora una volta delude contro una big. TOP: il turnover del Napoli - Nella sera in ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Calciomercato Juventus : Top&Flop della sessione invernale : Luca Toni arriva a parametro zero nel gennaio del 2011, è stato campione del mondo con l'Italia, ha vinto la Scarpa d'Oro e la classifica cannonieri in Serie A e Bundesliga, è tornato in Italia da un ...

Top&Flop Juventus- Da Cristiano Ronaldo a Spinazzola : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Record di punti nel girone d’andata e nessuna sconfitta incassata, con soli due pareggi ottenuti con Genoa e Atalanta: promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa bianconera Una prima metà di stagione da record, 53 punti su 57 conquistati nel girone d’andata. Un primato assoluto per la Juventus, autentica dominatrice di questa Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Numeri pazzeschi, che descrivono la superiorità della ...

Top&Flop – L’exploit di Molinari nel golf e la delusione della Nazionale azzurra di pallavolo : promossi e bocciati degli… altri sport [GALLERY] : Dalla gioia dell’argento iridato della Nazionale femminile di pallavolo alla parabola discente della carriera di Conor McGregor: i top ed i flop 2018 degli sport considerati ‘minori’ Il 2018 si sta per concludere ed è ora di tirare le somme nella vita come nello… sport! Quest’anno, costellato di eventi sportivi che ci hanno fatto patire (vedi l’assenza della Nazionale di calcio dai Mondiali di Russia ...