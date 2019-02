Milan | Piatek | ' Per Gattuso sono RoboCop? No | io sono un pistolero'

Il Milan di Piatek e Paqueta - Cagliari ko a San Siro : 3-0. Un ruggito da quarto posto : Archiviato Sanremo, lo show si trasferisce a San Siro dove va in scena il Festival rossonero. Il Milan cala il tris al Cagliari e si riprende il quarto posto in classifica scavalcando le rivali. La sfortunata autorete di Ceppitelli, il primo gol in Serie A di Paquetà e il solito sigillo di Piatek re

Milan-Cagliari 3-0 : autorete di Ceppitelli - gol di Paquetà e Piatek : Gli appassionati di calcio non prendano impegni per il prossimo sabato sera: a Bergamo due tra le squadre più in salute del campionato di Serie A si giocheranno una fetta di Champions, una contro l'...

Milan-Cagliari 3-0 - Paquetá e Piatek gol : il Diavolo si riprende il 4° posto : Il Milan batte 3-0 il Cagliari nel posticipo della 23ª giornata e si riporta al quarto posto in solitaria. Primo tempo deciso dall'autorete di Ceppitelli , 12', e dal gol di Paquetá , 22', , nella ...

VIDEO Milan-Cagliari 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Tris rossonero - Paquetà e Piatek a segno : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Piatek. Una vittoria che consente alla compagine ...

Il Milan cancella il Cagliari 3-0 con Paquetá e Piatek Il Diavolo torna quarto Foto Cr7 esulta come Dybala : foto : I rossoneri vincono a San Siro, centrano il sesto risultato utile consecutivo e scavalcano in un colpo solo le due romane e l’Atalanta. Il brasiliano dedica il gol ai morti del Flamengo

Milan-Cagliari 3-0 La Diretta Tris di Piatek : Milan e Cagliari chiudono il calendario della 23a giornata di Serie A con il match in programma a San Siro alle ore 20.30 della domenica sera; i rossoneri di Gennaro Gattuso, dopo il pareggio...

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 3-0 - segna Piatek : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Piatek ha stregato i tifosi del Milan : Paulina ha fatto lo stesso con l'attaccante rossonero : Sono bastati pochi minuti a Krzysztof Piatek per fare breccia nel cuore dei tifosi del Milan. 'Il pistolero', vista la sua esultanza ogniqualvolta realizza una rete, ha già segnato tre gol in tre ...

Milan - altra missione per Piatek : a caccia della tredicesima preda : Come un cacciatore di taglie. Piatek è pronto a colpire la sua ennesima preda, ovvero il Cagliari di Maran. La Gazzetta dello sport i n edicola ricorda l'impatto devastante avuto da Piatek in rossonero: una doppietta contro il Napoli che ha portato il Milan in semifinale di coppa Italia, il gol dell'Olimpico alla Roma. Nel ...

Maran : 'Piatek dà profondità al Milan' - : Il tecnico del Cagliari Rolando Maran in conferenza stampa ha parlato del Milan: 'I rossoneri erano già una squadra fortissima, con Piatek hanno aggiunto la profondità alla capacità di palleggio'. '...

Milan - Piatek segna - la difesa regge. Ma la testa è da Champions? : Un girone dopo è tutta un'altra storia, o comunque una storia che dovrà seguire trame decisamente diverse dall'andata. Cagliari, Atalanta ed Empoli, il trittico che sulla carta avrebbe dovuto ...

Suso : «Il Milan deve stare in Champions. Piatek e Paquetà fortissimi» : MilanO - Intervistato da Sky Sport, Suso ribadisce quanto la qualificazione in Champions League sia l'obiettivo prioritario per il Milan che deve tornare a competere con le big del calcio europeo dopo anni di assenza. Il ...

Milan - Suso analizza il mercato : lodi ad Higuain e su Piatek e Paquetà “frena” gli entusiasmi : Milan, Suso si appresta a vivere una seconda parte di stagione da grande protagonista con i rossoneri che puntano alla Champions senza mezzi termini Lo spagnolo Suso crede fermamente nelle possibilità del suo Milan in chiave Champions League. Il mancino rossonero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport della stagione della sua squadra, con un focus su alcuni uomini tra i più chiacchierati: Gattuso, Piatek ed anche Higuain, ...

Milan - Suso : "Champions e Coppa Italia - si può. Gattuso l'uomo giusto. Piatek e Paquetà? Andateci piano..." : Si aspettava di più da lui? "Lo considero uno degli attaccanti più forti al mondo. Se non pensava di essere più felice qui e di esserlo a Londra ha fatto bene ad andare. E per me ha fatto bene anche ...