Inutile indignazione per l’aborto a nascita parziale a New York | la bufala del nono mese

(Di domenica 10 febbraio 2019)Uno dei tormentoni di questo fine settimana è rappresentato senza ombra di dubbio dalla storia dell'aborto aa New, in riferimento ad una presunta pratica che sarebbe portata avanti senza grossi problemi anche al. Ci sono diverse precisazioni da rendere pubbliche su questa vicenda, al punto che, per come è stata trattata la notizia, ci sono a mio modo di vedere gli estremi per parlare di. Proviamo dunque ad andare più a fondo in una vicenda, durante un fine settimana già di suo caratterizzato da diverse fake news, come notato un paio di giorni fa con la storia della Franzoni nipote di Prodi.Parlare di aborto aa New, così come in Italia, è sbagliato. O almeno non è corretto farlo nelle modalità che stiamo riscontrando sui social anche oggi 10 febbraio. Il motivo? Sia da noi, sia da loro, ci sono delle leggi ben chiare ...