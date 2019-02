In Nuova Zelanda 3 000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa degli incendi

Almeno 700 persone sono state evacuate in Nuova Zelanda per un incendio : Almeno 700 persone sono state evacuate in Nuova Zelanda a causa di un grande incendio iniziato il 5 febbraio nella parte settentrionale dell’isola del sud, tra le città di Nelson e Wakefield. L’incendio sta interessando un’area di circa duemila ettari.

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda - Fiji ed USA : Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : completata la fase a gironi. Soltanto la Nuova Zelanda conclude a punteggio pieno : Oggi è partita a Sydney, in Australia la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Dal Vietnam alla Nuova Zelanda - ecco gli Oscar degli ostelli : Per la struttura migliore trionfa ancora il Roadhouse di Praga mentre per la posizione il titolo va all'Adventure Queenwstown Hostel di Queenstown, paradiso degli amanti degli sport sulle sponde del ...

Rugby a 7 - World Series Hamilton 2019 : completata la fase a gironi. Bene Nuova Zelanda - Fiji - USA e Sudafrica : Oggi è partita ad Hamilton, in Nuova Zelanda la terza tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Il gruppo di turisti inglesi di cui si parla in Nuova Zelanda : Per giorni hanno occupato le home page dei siti locali per il loro comportamento incivile, poi a complicare le cose sono arrivati anche i tabloid britannici

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : il quartetto femminile centra il bronzo in Nuova Zelanda - uomini sesti : bronzo per il trenino formato da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli. Italia in testa alla classifica di Coppa, il quartetto maschile è sesto Il trenino rosa si fa onore anche nella prova di Coppa del Mondo in corso a Cambridge (Nuova Zelanda). Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli conquistano il terzo posto del podio superando nella finale per il bronzo in 4’18”069 la squadra ...

ATP Auckland – Fabbiano e Marcora si fermano ad un passo dal main draw : azzurri ko in Nuova Zelanda : azzurri ko nelle qualificazioni del torneo ATP di Auckland: Fabbiano e Marcora eliminati ad un passo dal main draw Si fermano ad un passo dal main draw i due azzurri in campo per le qualificazioni del torneo ATP di Auckland. Thomas Fabbiano ha ceduto ieri sera con un doppio 6-4, contro il tedesco Marterer dopo un’ora e 24 minuti di di gioco. E’ stato un francese invece a cancellare le speranze dell’altro azzurro Marcora, ...

Slope Point - la foresta 'aggrovigliata' della Nuova Zelanda : Una guida breve ed essenziale Vacanza in Nuova Zelanda, dove il clima è al contrario Milford Sound: ottava meraviglia del mondo Il Principe Harry ha visitato l'unico luogo al mondo in cui la foresta ...

Vela – Mondiale O’Pen Bic 2019 : Davide Mulas trionfa in Nuova Zelanda : Davide Mulas si laurea campione del Mondo della classe O’pen Bic U17 a Whangaparoa, in Nuova Zelanda. Bronzo per Leopoldo Sirolli L’azzurro Davide Mulas (LNI Sulcis) domina la settimana di regate del Mondiale O’Pen Bic 2019 disputato nella Baia delle Balene in Nuova Zelanda e con questa serie di risultati – 1,3,1,1,8,3,6,10,4,(12),(11),2 – vince la medaglia d’Oro tra gli Under 17. In seconda piazza ...

Fuochi d'artificio e feste in strada - è già 2019 a Samoa e in Nuova Zelanda : In Nuova Zelanda hanno brindato per primi al Capodanno 2019. Sull'isola di Samoa e nella Repubblica di Kiribati è partita una festa lunga 26 ore, quelle che occorrono a tutti i Paesi del mondo per salutare il 2019.