Dalian Yifang | arriva Boateng dal Levante

Napoli - Hamsik fa le visite mediche con il Dalian Yifang : L'approdo di Marek Hamsik al Dalian Yifang era solo rinviato, non tramontato. Gli indizi sulla riapertura della trattativa tra il Napoli e il club cinese erano chiari sin da ieri , oggi un elemento, ...

Calciomercato Napoli : Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang : Calciomercato Napoli: Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang “C’è una trattativa in corso, dobbiamo valutare col giocatore. Questa società ha tanto rispetto per questo calciatore che ha fatto la stotria per questo club. Se c’è l’esigenza di fare un’altra esperienza, c’è la tendenza e la volontà di accontentarlo”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di ...

Napoli - Hamsik al Dalian Yifang : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Dalian Yifang: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di ...

Calciomercato Torino - Dalian Yifang offre 50 milioni per Belotti : no di giocatore e club : In casa Torino, in queste ultime ore di Calciomercato, è arrivata un'offerta. L'oggetto? Il cartellino di Andrea Belotti . Già, sull'attaccante granata è piombato il Dalian Yifang , club della Chinese ...

France Football : «Payet richiesto dal Dalian Yifang» : MARSIGLIA - Il futuro di Dimitri Payet potrebbe essere in Cina . Il nome del calciatore Francese, capitano dell' Olimpique Marsiglia , secondo quanto riportato da France Football, infatti, già nei ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie : Carrasco ha chiesto la cessione al Dalian Yifang : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Yannick Ferreira Carrasco ha chiesto la cessione al Dalian Yifang, i rossoneri ci proveranno.