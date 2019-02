Vuelta Valenciana | quarta tappa ad A Yates

Vuelta Valenciana – Van Avermaet fa sua la 3ª tappa - Trentin sempre tra i protagonisti : Splendida vittoria di Greg Van Avermaet nella terza tappa della Vuelta Valencina: secondo posto per Matteo Trentin a Chera E’ Greg Van Avermaet il vincitore della terza tappa della Vuelta Valenciana : il belga della CCC ha conquistato un importante successo in volata, lasciandosi alle spalle un ottimo Matteo Trentin , che ha tagliato per secondo il traguardo dopo lo splendido successo di ieri. I corridori hanno pedalato per 191.00 km ...

Vuelta Valenciana – Seconda Tappa : Trentin dà spettacolo in volata ad Alicante : Matteo Trentin si aggiudica la Seconda talla della Vuelta Valenciana : il campione europeo beffa i rivali nella volata finale Gli italiani si mettono in mostra alla Vuelta Valenciana : Matteo Trentin ha conquistato oggi il suo primo successo stagionale, nella Seconda Tappa della corsa spagnola. Il corridore della Mitchelton-Scott ha fatto sua la volata di Alicante , al termine dei 166km percorsi nella Tappa odierna. Il campione europeo ha ...

Vuelta Valenciana : tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport : Da mercoledì 6 a domenica 10 febbraio si correrà l’edizione numero 70 della Volta a la Comunitat Valenciana, dal 1929 breve corsa a tappe nel territorio spagnolo della regione omonima. Anche e forse più nota come Vuelta Valenciana (o Tour di Valencia), tornata stabilmente in calendario (Uci Europe Tour 2.1) da tre stagioni dopo otto di assenza dalla scene per motivi principalmente economici, il Tour di Valencia vuole recuperare lo splendore e ...