Venezuela | Guaidò non esclude intervento militare

Venezuela Guaidò non esclude via libera a intervento militare Usa. 'Martedì mobilitazione generale' : Lo dico al mondo intero: abbiamo bisogno della solidarietà, della coscienza, perché non ci sia una follia di guerra e non trasformino il Venezuela in nuovo Vietnam, perché il popolo Venezuelano, le ...

Sala la tensione in Venezuela - Guaidò nel mirino del Tribunale che parla di “colpo di Stato”. Parolin - da S. Sede neutralità positiva : E' sempre alta la tensione in Venezuela. E se dal fronte governativo, il presidente Venezuelano Nicolas Maduro di tornare alle urne per le presidenziali non vuol sentirne parlare, dal fronte dell'opposizione, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, non esclude un intervento militare Usa per estromettere Maduro e alleviare crisi umanitaria Caracas. Questa è l'aria che tira in un Paese, il Venezuela, devastato da tempo da una crisi ...

Venezuela - Tribunale Supremo : 'Guaidò è un usurpatore' : Il Tribunale Supremo di Giustizia, Tsj, Venezuelano, organo giudiziario fedele al presidente Nicolas Maduro, ha dichiarato oggi che il presidente dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidò, ha commesso una ...

Il gruppo di contatto sul Venezuela a Montevideo non piace né a Maduro né a Guaidó : “L’Unione europea ha creato un gruppo di contatto che a quanto pare non piace né al governo uscente né al governo a interim. Non mi aspetto che questo gruppo abbia molto successo”. Stretto collaboratore di Juan Guaidó da quando assieme a lui guidò la protesta del 2007, Yon Goicoechea commenta così a

Venezuela - gli incontri del governo con Guaidó e i rischi del voto al Senato di martedì : la linea politica nel movimento 05 febbraio 2019 Venezuela, Di Battista e Di Stefano: i due supporter del «neutralismo» M5S L'esecutivo punta a una mozione unitaria ma le posizioni sono distanti Nell'...

Venezuela - l’appello di Juan Guaidò al Papa : “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione” : Attraverso i microfoni di Sky Tg24 Juan Guaidò rivolge un appello a Papa Francesco, chiedendo un aiuto per la situazione in Venezuela: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per la fine dell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela".Continua a leggere

Venezuela - Di Maio a Guaidò : “Italia evita ogni ingerenza esterna - siano Venezuelani a decidere del loro futuro” : Ringrazia, declina e ribadisce la linea: sulle vicende Venezuelane il M5s preferisce evitare ingerenze. “Siamo ben consapevoli che il Venezuela sta attraversando un periodo storico complesso e doloroso – ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio in una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, intesa come risposta all’incontro chiestogli dall’autoproclamato presidente Venezuelano Juan Guaidò – Al riguardo è mia ...

Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con Guaidó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Più che su Maduro e Guaidó - la sorte del Venezuela si gioca sul petrolio : Bolivar Venezuelani. (foto: Jorge Andrés Paparoni Bruzual/CC, Flickr.com) Circa sette milioni di barili di petrolio sono bloccati sulle navi nel Golfo del Messico. Sarebbero diretti verso gli Stati Uniti, ma durante il viaggio dal Venezuela Donald Trump ha imposto nuove sanzioni, proprio sul petrolio Venezuelano. Può sembrare una mossa autolesionista, dal momento che sono proprio gli americani gli acquirenti (senza contare che gli americani ...

Venezuela - Guaidò ringrazia Paesi Ue : 6.11 Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Guaidò, ha incontrato i rappresentanti dell'Unione europea e li ha ringraziati per il riconoscimento ricevuto come presidente ad interim. "Abbiamo conversato con rappresentanti della Ue per consolidare il loro appoggio e la transizione democratica", ha scritto Guaidò su Twitter. Nel corso della riunione ha nuovamente ringraziato la "comunità internazionale".

Venezuela. ancora un appello pro Guaidò : 01.12 Nove deputati dell'opposizione venezuelana, di origini italiane, hanno scritto una lettera al governo di Roma per chiedere il riconoscimento del leader dell'opposizione, Juan Guaidò, presidente ad interim del Paese. La lettera è stata consegnata all'ambasciatore italiano a Caracas. "Sollecitiamo con rispetto i rappresentanti del governo- si legge nella missiva- a conferire, con un atto di legalità, giustizia e legittimità",il ...