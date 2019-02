Sanremo 2019 | Achille Lauro replica a Matteo Salvini | “A lui fa schifo? Rolls Royce è un

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Achille Lauro : "Penoso - pietoso - schifo" : No, a Matteo Salvini proprio non è piaciuta la canzone portata da Achille Lauro al Festival di Sanremo, quella Rolls Royce al centro di molte polemiche. Il ministro dell'Interno, interpellato a SkyTg24, contro la canzone usa il machete: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Parole forti

Sanremo 2019 - chi è Sandra Bonzi la moglie di Claudio Bisio. Lui : “All’inizio solo sesso - poi…” : Sono una coppia molto riservata anche se a volte Claudio Bisio si lascia scappare qualche battuta divertente su di lei. Chi è la moglie del conduttore del Festival? Sandra Bonzi, mamma e giornalista. I due, insieme, hanno scritto un libro, “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata“. “All’inizio è stato solo sesso, l’amore è venuto dopo”, ha detto Bisio in un’intervista rilasciata a Donna ...

Sanremo 2019 : il miglior duetto è quello di Motta e Nada : Ieri sera è andata in scena la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2019, tutta dedicata ai duetti. I 24 big in gara hanno cantato i loro brani con colleghi e artisti del mondo dello spettacolo. Qual è il vostro duetto preferito del secondo blocco? #Sanremo2019 pic.twitter.com/kGtsfPIRvF — Festival di Sanremo, @SanremoRai, 8 febbraio 2019 Motta e Nada hanno ...

Sanremo 2019 - polemica (pretestuosa) su Renga : «La voce maschile più armoniosa». Il cantante precisa : Francesco Renga (Twitter @SanremoRai) “La voce maschile è più armoniosa e bella” di quella femminile. Stanno suscitando polemiche le affermazioni rilasciate ieri notte da Francesco Renga al DopoFestival. Rispondendo ad una domanda (in realtà rivolta in prima battuta a Baglioni) sull’esigua rappresentanza femminile in gara, il cantautore ha espresso una teoria che ha suscitato critiche e persino accuse di sessismo. Reazioni, ...

Sanremo 2019 - “Livio Cori è Liberato” : una perizia fonica lo dimostra : “Livio Cori è Liberato”: ne è convinto il professor Ugo Césari, foniatra ed esperto di perizie foniche che ha comparato per Fanpage.it la traccia vocale del misterioso cantautore napoletano rimasto finora anonimo con quella di Livio Cori. L’esperto ha svolto un’analisi spettrografica che compara la voce di Liberato con quella di altri 7 artisti e dalle analisi è emerso che soltanto quella di Cori risulta completamente sovrapponibile ...

Sanremo 2019 - conosco già i nomi dei vincitori. E so anche chi condurrà il prossimo anno : Primo posto Il Volo con Musica che resta. Secondo posto Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me. Terzo posto ex aequo Arisa con Mi sento bene e Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Prossima conduttrice sarà la Isaordi: se ha retto la prova del cuoco, figuriamoci quella del fuoco! Virginia Raffaele avrà il suo one woman show a Broadway. L’ha invitata personalmente Donald Trump, ma lei ha dovuto firmare un confidenziale agreement: ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga si difende dalle accuse di sessismo : “Mi sono incartato” : “Perché sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

#Sanremo2019 è Sanremo #5 – Gli ascolti della quarta serata e le dichiarazioni della conferenza stampa. : Perché Sanremo è Sanremo, no?. Il brano scritto e cantato da Maurizio Lauzi e divenuto colonna sonora ufficiosa dei Festival della Canzone Italiana dal 1995 ad oggi parte dall’assunto fondamentale per cui noi italiani non sappiamo rinunciare al chiacchiericcio che ronza intorno alla più importante kermesse canora d’Italia. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora ...

Sanremo 2019 - Cristicchi ringrazia Meta : "Caro Ermal - l’esibizione di ieri sera resterà per sempre nel mio cuore" : Nella serata dedicata ai duetti Simone Cristicchi, tra gli artisti più apprezzati di Sanremo 2019, è stato accompagnato da Ermal Meta che è tornato al Festival dopo la vittoria dello scorso anno in coppia con Fabrizio Moro.Proprio al Festival di Sanremo 2018 Simone Cristicchi partecipò alla serata dei duetti accanto a Ermal Meta e Fabrizio Moro, accompagnandoli sulle note di "Non mi avete fatto niente". Il sodalizio, ...

Sanremo 2019 - Rai soddisfatta : "Piace ai giovani" : Non è vero che non c'è politica al Festival: questa è politica. Io sono un vecchio che tifa per i giovani". Inevitabile la domanda per Baglioni: quanta voglia hai di rifare Sanremo ? "Mmmmhhh...", ha ...

Sanremo 2019 - Dagospia : il cantante in gara - la massaggiatrice e i 500 euro per la gioia finale : Roba davvero maliziosa. Molto maliziosa. Fari puntati sul Festival di Sanremo, sul quale Dagospia, nell'"indovinello del giorno", rilancia un'indiscrezione davvero sorprendente. Nella rubrica "Sanremo spia", Dago si chiede: "Chi è quel cantante in gara, amatissimo dalle donne di qualsiasi età, che i

Mahmood - la riscossa dei «Soldi» a Sanremo2019 : Si potrebbe scomodare il quote biblico «gli ultimi saranno primi» per sintetizzare il percorso di Mahmood a Sanremo 2019. Dalla zona rossa della prima serata, la sua canzone Soldi ha riscosso un crescendo nel gradimento del pubblico tale da farlo arrivare nella zona blu della classifica provvisoria a poche ore della finale del Festival. Una riscossa non da poco, simile a quella compiuta da Achille Lauro, a sua volta risalito dalla zona ...